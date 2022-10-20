Борис Джонсон планирует вернуться на пост премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября. Она сменила Джонсона на посту премьер-министра всего на 45 дней. Это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра до его заявления о своей отставке.

Как сообщает The Times, Джонсон считает возможным вернуться на пост лидера Консервативной партии и в кресло премьер-министра. По его словам, это было бы в интересах страны.

Несколько депутатов-консерваторов уже предложили ему заменить Лиз Трасс.

Трасс сказала, что она продолжит занимать пост главы правительства до тех пор, пока не будет выбран следующий лидер тори.

Ожидается, что бывший министр внутренних дел Прити Пател поддержит кандидатуру Джонсона. Ее преемница на посту министра Сьюэлла Брейверман, объявившая в среду о своей отставке, готовится сама баллотироваться на пост премьер-министра.

Новый министр финансов Джереми Хант объявил, что не будет баллотироваться на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Впрочем, пока букмекеры в победу Бориса Джонсона не верят: его шансы возглавить Консервативную партию оцениваются на уровне 18%. Это значительно ниже, чем у текущего фаворита гонки Риши Сунака (50%).