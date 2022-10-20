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Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

rus.tvnet.lv
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании
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Лиз Трасс
Лиз Трасс Фото: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, сообщает Русская служба BBC.

Лиз Трасс отметила, что проинформировала о своей отставке короля Карла III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

"Это позволит правительству продолжить выполнять финансовые обязательства, обеспечивать финансовую стабильность страны и ее национальную безопасность", - сказала она.

Также политик заявила, что партия избрала ее для того, чтобы переломить тенденцию "низкого экономического роста в Британии". И ее правительство взяло путь "на растущую экономику с низкими налогами, чтобы воспользоваться преимуществами Брексита".

Но Трасс признала, что не смогла оправдать доверие: "Я признаю, что в сложившейся ситуации не смогла оправдать мандат, по которому я была избрана Консервативной партией".

Лиз Трасс проработала на посту премьер-министра Великобритании 45 дней - это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра до его заявления о своей отставке.

До Трасс премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который пробыл на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году. Проблемы у Лиз Трасс начались, когда 23 сентября канцлер Квази Квартенг обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки, пишет Русская служба BBC.

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