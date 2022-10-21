Уничтожение произведенных в Иране дронов-камикадзе обходится Украине дороже, чем сумма, которую Россия за эти аппараты заплатила, пишет The Guardian.
The Guardian: Украине борьба с дронами обходится дороже, чем за них платит Россия
В течение последнего месяца система противовоздушной обороны Украины сбила 161 дрон Shahed-136, один Shahed-129 и еще четыре больших ударных дрона, известных как Mohajer-6. Принимая во внимание, что цена иранского дрона Shahed-136 варьируется от 20 до 50 тысяч евро, аналитики Molfar подсчитали, что в течение последнего времени российские нападения дронов обошлись Украине в сумму от 11,6 до 17,9 миллионов евро.
Украина использует большое количество оружия, чтобы уничтожить дроны. Для их сбивания используются в том числе истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, система NASAMS, а также огонь из огнестрельного оружия. Ориентировочно - с 13 по 17 октября попытки Украины установить атаки дронов обошлись примерно в 28 миллионов долларов.
Таким образом, России осуществлять нападения при помощи иранских дронов и продолжать терроризировать жителей Украины и энергетический сектор выгодно и относительно дешево.
Исполнительный директор Molfar Артем Старосек указал, что усиленное применение дронов свидетельствует о том, что Россия проигрывает эту войну - если Россия закупает иранские дроны, то это означает, что у самой России нет оружия такого вида.
Однако у Украины хорошие достижения в борьбе против дронов Shahed-136, получивших в России название "Герань-2". Принимая во внимание анализ британской разведки, с 6 октября около 60% дронов Украине удалось уничтожить в воздухе. Данные Molfar свидетельствуют, что 80% из 208 запущенных дронов были сбиты.
Старосек указывает, что низкая траектория полета дронов затрудняет их своевременное обнаружение. Именно поэтому Украине необходимы технологии, предусмотренные для перехвата дронов.
Интересно, что Иран официально отрицает поставки беспилотников Москве, да и сама Россия отрицает, что использует иранские дроны для нападения на Украину. Однако по информации разведки и СМИ, Иран пообещал России поставлять не только дроны, но и ракеты дальнего радиуса действия.
Реагируя на это, Евросоюз планирует в ближайшее время установить санкции против ряда граждан Ирана, которые несут ответственность за продажу оружия Украины.
На этой неделе Украины пригласила экспертов ООН, чтобы те убедились в происхождении сбитых дронов. В то же время Иран и Россия выразили протест, добавив, что у главы ООН Антониу Гутерриша нет мандата слать в Украину экспертов для проверки дронов.
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