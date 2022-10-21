The Guardian: Украине борьба с дронами обходится дороже, чем за них платит Россия

В течение последнего месяца система противовоздушной обороны Украины сбила 161 дрон Shahed-136, один Shahed-129 и еще четыре больших ударных дрона, известных как Mohajer-6. Принимая во внимание, что цена иранского дрона Shahed-136 варьируется от 20 до 50 тысяч евро, аналитики Molfar подсчитали, что в течение последнего времени российские нападения дронов обошлись Украине в сумму от 11,6 до 17,9 миллионов евро.

Украина использует большое количество оружия, чтобы уничтожить дроны. Для их сбивания используются в том числе истребители МиГ-29, крылатые ракеты С-300, система NASAMS, а также огонь из огнестрельного оружия. Ориентировочно - с 13 по 17 октября попытки Украины установить атаки дронов обошлись примерно в 28 миллионов долларов.

Таким образом, России осуществлять нападения при помощи иранских дронов и продолжать терроризировать жителей Украины и энергетический сектор выгодно и относительно дешево.