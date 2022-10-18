Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Киев: Украинцы сбивают 85% пущенных Россией беспилотников

rus.tvnet.lv
Киев: Украинцы сбивают 85% пущенных Россией беспилотников
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters/ScanPix

ПВО Украины сбило 85% беспилотников иранского производства Shahed-136, запущенных Россией для бомбардировки территории Украины, заявил во вторник, 18 октября, официальный представитель украинских ВВС Юрий Ихнат.

Он заявил, что украинские зенитные артиллеристы все лучше справляются с уничтожением ударных беспилотников.

Ихнат добавил, что большая часть беспилотников запускается из оккупированного Крыма и с подконтрольной России территории Херсонской области.

Однако два обстрела произошли из Беларуси и с территории Курской области России.

Вопрос украинских ПВО обострился после учащившихся нападений дронов-камикадзе по территории Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту, ответственность за который Украина отвергает.

Галерея: Война в Украине, октябрь 2022 года

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх