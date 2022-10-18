Киев: Украинцы сбивают 85% пущенных Россией беспилотников

Он заявил, что украинские зенитные артиллеристы все лучше справляются с уничтожением ударных беспилотников.

Ихнат добавил, что большая часть беспилотников запускается из оккупированного Крыма и с подконтрольной России территории Херсонской области.

Однако два обстрела произошли из Беларуси и с территории Курской области России.

Вопрос украинских ПВО обострился после учащившихся нападений дронов-камикадзе по территории Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту, ответственность за который Украина отвергает.

Галерея: Война в Украине, октябрь 2022 года