ПВО Украины сбило 85% беспилотников иранского производства Shahed-136, запущенных Россией для бомбардировки территории Украины, заявил во вторник, 18 октября, официальный представитель украинских ВВС Юрий Ихнат.
Киев: Украинцы сбивают 85% пущенных Россией беспилотников
Киев: Украинцы сбивают 85% пущенных Россией беспилотников
Он заявил, что украинские зенитные артиллеристы все лучше справляются с уничтожением ударных беспилотников.
Ихнат добавил, что большая часть беспилотников запускается из оккупированного Крыма и с подконтрольной России территории Херсонской области.
Однако два обстрела произошли из Беларуси и с территории Курской области России.
Вопрос украинских ПВО обострился после учащившихся нападений дронов-камикадзе по территории Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту, ответственность за который Украина отвергает.
Галерея: Война в Украине, октябрь 2022 года
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