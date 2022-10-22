Рижский замок не будет освещен и украшен на Рождество

В преддверии нового отопительного сезона, который сопровождается стремительным ростом цен на электроэнергию и природный газ, вызванным агрессивной войной России в Украине, Канцелярия президента реализует план энергосбережения и сбережения тепловой энергии в Рижском дворце и Юрмальской резиденции.

В Рижском дворце и Юрмальской резиденции, в рабочих помещениях, установлена ​​температура воздуха, не превышающая +19 градусов, а также включено автоматическое отключение подачи электроэнергии в рабочих помещениях в нерабочее время и в праздничные дни. Также близится к завершению постепенный переход на светодиодные приборы освещения в рабочих и представительских помещениях.

С другой стороны, в представительских залах Рижского дворца постоянно поддерживается низкая температура воздуха, которая во время мероприятий повышается до +19 градусов.

Более заметное для общественности решение - не включать декоративное освещение фасада и сада Рижского замка в темное время суток, в том числе не освещать Башню Святого духа и Трехзвездную башню Рижского замка.

Планируется, что Рижский замок будет освещаться только в День Лачплесиса 11 ноября, день столетия института государственного Президента 14 ноября, и в день провозглашения Латвийской Республики 18 ноября.

Этой осенью Канцелярия президента отказалась от официального праздничного приема в Рижском дворце, который обычно проходит 17 ноября.

Прием гостей праздника совместят с национальным праздничным концертом в Латвийском национальном театре 18 ноября. С другой стороны, никаких планов по украшению Рижского замка к Рождеству нет.

Учитывая, что расходы на тепло и электроэнергию для Канцелярии президента увеличились в три раза, реализация этого плана позволит сэкономить финансовые ресурсы, сообщили в Канцелярии.