Латвийская православная церковь просит РПЦ о независимости

Собор подписал обращение к патриарху Кирилла предоставить ей автокефалию, то есть независимость, чтобы соблюсти требования недавно принятого в Латвии закона.

На сайте церкви сказано, что "согласно поправкам в Устав Латвийской Православной Церкви до 31 октября текущего года должны быть внесены изменения. Чтобы выполнить требования латвийского законодательства, Собор Латвийской Православной Церкви проголосовал за внесение изменений в Устав ЛПЦ,

а также подписал обращение к Святейшему Патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ".

Как сообщалось, 8 сентября Сейм принял в окончательном чтении представленные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви, которые изменили статус Латвийской православной церкви, определив, что она будет действовать полностью самостоятельно и независимо.

Ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.

Напомним, что исторически Латвийская православная церковь уже была де-факто признана независимой распоряжением патриарха Московского и всея Руси Тихона в 1921 году архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров 1926 года о состоянии православной церкви.

В свою очередь, РПЦ 21 октября заявляли, что пока не получили прошение об автокефалии.

"Если получим, соответствующая реакция будет - естественно, на том уровне, который предполагается в данном случае", - сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Действия властей Латвии он охарактеризовал, как "грубое вмешательство и нарушение принципа отделения церкви от государства".