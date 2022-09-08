Сейм утвердил независимость Латвийской православной церкви

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе церкви, внеся в него необходимые изменения.

В аннотации к законопроекту поправок говорится, что с момента вторжения России в Украину Русская православная церковь как на уровне церковного руководства, так и на уровне духовенства оправдывает войну, агрессию и насилие России против украинского народа, прославляет и оправдывает военные преступления, совершаемые Россией на территории Украины.

Кроме того, риторика Русской православной церкви уже долгое время подкрепляет кремлевскую пропаганду, ставящую под сомнение государственность, независимость и автономию Украины. Аналогичная позиция высказывается и в отношении других стран "ближнего зарубежья", что напрямую затрагивает интересы национальной безопасности Латвии, говорится в пояснении к проекту закона.

Авторы поправок считают, что принятием поправок к закону Латвия не затрагивает и не вмешивается в вопросы церковного вероучения и канонического права.

Президент заявил, что в независимой, демократической и правовой Латвии православным нужна своя независимая церковь. Это уже было достигнуто в первый период независимости Латвии, напомнил он.

Как указал Левитс, автокефальный статус ЛПЦ был исторически де-факто установлен распоряжением патриарха Московского и всея Руси Тихона в 1921 году архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров 1926 года о состоянии православной церкви.

Левитс подчеркнул, что ЛПЦ как юридически признанная автокефальная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку государства.

На вопрос, сможет ли ЛПЦ продолжать контакты с Русской православной церковью после принятия закона, Левитс указал на известные "канонические связи", но в то же время отметил, что ЛПЦ не будет связана с российской церковью. Латвийская церковь как независимая церковь может общаться со всеми церквями мира, добавил президент.

Законопроект разработан совместно с Министерством юстиции, обсуждался со всеми компетентными государственными инстанциями, решение по нему принял Совет по национальной безопасности.