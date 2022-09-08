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Сейм утвердил независимость Латвийской православной церкви

rus.tvnet.lv
Сейм утвердил независимость Латвийской православной церкви
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Сейм Латвии. Иллюстративное фото
Сейм Латвии. Иллюстративное фото Фото: Ieva Ābele/Saeimas kanceleja

В четверг, 8 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые предусматривают изменение статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.

Ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.

Закон устанавливает полностью автокефальный статус церкви и предусматривает, что ее возглавляет глава церкви, который не зависит от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.

Также предусмотрено, что церковь будет письменно информировать канцелярию президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого канцелярия президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за регистрацию религиозных организаций и их учреждений.

В аннотации к законопроекту поясняется, что такое регулирование даст возможность проверить, соответствует ли избранное на должность лицо всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября церковь должна уведомить канцелярию президента о действующем главе церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе церкви, внеся в него необходимые изменения.

В аннотации к законопроекту поправок говорится, что с момента вторжения России в Украину Русская православная церковь как на уровне церковного руководства, так и на уровне духовенства оправдывает войну, агрессию и насилие России против украинского народа, прославляет и оправдывает военные преступления, совершаемые Россией на территории Украины.

Кроме того, риторика Русской православной церкви уже долгое время подкрепляет кремлевскую пропаганду, ставящую под сомнение государственность, независимость и автономию Украины. Аналогичная позиция высказывается и в отношении других стран "ближнего зарубежья", что напрямую затрагивает интересы национальной безопасности Латвии, говорится в пояснении к проекту закона.

Авторы поправок считают, что принятием поправок к закону Латвия не затрагивает и не вмешивается в вопросы церковного вероучения и канонического права.

Президент заявил, что в независимой, демократической и правовой Латвии православным нужна своя независимая церковь. Это уже было достигнуто в первый период независимости Латвии, напомнил он.

Как указал Левитс, автокефальный статус ЛПЦ был исторически де-факто установлен распоряжением патриарха Московского и всея Руси Тихона в 1921 году архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров 1926 года о состоянии православной церкви.

Левитс подчеркнул, что ЛПЦ как юридически признанная автокефальная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку государства.

На вопрос, сможет ли ЛПЦ продолжать контакты с Русской православной церковью после принятия закона, Левитс указал на известные "канонические связи", но в то же время отметил, что ЛПЦ не будет связана с российской церковью. Латвийская церковь как независимая церковь может общаться со всеми церквями мира, добавил президент.

Законопроект разработан совместно с Министерством юстиции, обсуждался со всеми компетентными государственными инстанциями, решение по нему принял Совет по национальной безопасности.

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