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Шакира коварно отомстит Пике за измены

rus.tvnet.lv
Шакира коварно отомстит Пике за измены
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Колумбийская певица Шакира разошлась с футболистом Жераром Пике из-за его измен, а теперь приготовила утонченную месть. 

По данным ESPN, имя артистки может появиться на футболках "Барселоны", за которую играет Пике. Это может случиться, если клуб заключит соглашение в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.

Планируется, что на майках будет размещена реклама одной из новых песен певицы.

СМИ отметили, что подобный прецедент уже был. Игроки "Барселоны" выходили на поле в форме с логотипом лейба рэпера Дрейка в матче против "Реала".

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое сыновей - Милан (2013) и Саша (2015). В июне Шакира ушла от защитника "Барселоны" из‑за его измен.

Жерар Пике выступает за "Барселону" с 2008 года. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча. В её составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).

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