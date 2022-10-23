Шакира коварно отомстит Пике за измены

По данным ESPN, имя артистки может появиться на футболках "Барселоны", за которую играет Пике. Это может случиться, если клуб заключит соглашение в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.

Планируется, что на майках будет размещена реклама одной из новых песен певицы.

🚨After Drake, the next global music stars FC Barcelona are rumored to promote on their shirts are Coldplay and Shakira with each boasting at least 5 songs with over 200million streams on Spotify over the last decade. #FCBarcelona #fcb pic.twitter.com/xUyg7NzSzR — David Ben (@_davyben) October 19, 2022

СМИ отметили, что подобный прецедент уже был. Игроки "Барселоны" выходили на поле в форме с логотипом лейба рэпера Дрейка в матче против "Реала".

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое сыновей - Милан (2013) и Саша (2015). В июне Шакира ушла от защитника "Барселоны" из‑за его измен.

Жерар Пике выступает за "Барселону" с 2008 года. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча. В её составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).