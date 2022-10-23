Колумбийская певица Шакира разошлась с футболистом Жераром Пике из-за его измен, а теперь приготовила утонченную месть.
Шакира коварно отомстит Пике за измены
По данным ESPN, имя артистки может появиться на футболках "Барселоны", за которую играет Пике. Это может случиться, если клуб заключит соглашение в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.
Планируется, что на майках будет размещена реклама одной из новых песен певицы.
🚨After Drake, the next global music stars FC Barcelona are rumored to promote on their shirts are Coldplay and Shakira with each boasting at least 5 songs with over 200million streams on Spotify over the last decade. #FCBarcelona #fcb pic.twitter.com/xUyg7NzSzR— David Ben (@_davyben) October 19, 2022
СМИ отметили, что подобный прецедент уже был. Игроки "Барселоны" выходили на поле в форме с логотипом лейба рэпера Дрейка в матче против "Реала".
Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое сыновей - Милан (2013) и Саша (2015). В июне Шакира ушла от защитника "Барселоны" из‑за его измен.
Жерар Пике выступает за "Барселону" с 2008 года. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча. В её составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).
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