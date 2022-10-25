По стопам Шойгу; Герасимов позвонил американским и британским военным

Герасимов провел переговоры с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

Великобритания сообщает, что в ходе разговора Радакин отверг необоснованные обвинения России в том, что Украина планирует действия, которые приведут к эскалации конфликта. Радакин заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

США пока не комментируют разговор.

Так называемая грязная бомба может отравить большую территорию радиоактивным веществом, что делает ее опасной для мирных жителей, но она не вызывает ядерный взрыв.

В воскресенье, 23 октября, министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с министрами обороны Великобритании, Франции, Турции и США. Как минимум в трех из этих переговоров он обвинил Украину в планировании применения "грязной бомбы".

"Наши страны ясно дали понять, что мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в совместном заявлении Госдепартамента США с правительствами Великобритании и Франции.

"Цель призывов Шойгу и ложных угроз российских государственных СМИ о "грязных бомбах", скорее всего, состоит в том, чтобы запугать Запад и заставить его прекратить или ограничить помощь Украине, поскольку Россия продолжает терпеть военные неудачи и к концу года должна считаться с потерей запада Херсона", - говорится в сообщении ISW.