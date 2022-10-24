Западные державы отвергают заявления Шойгу о "грязной бомбе"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с утверждениями по поводу возможного использования "грязной бомбы" в воскресенье провел телефонные разговоры с министрами обороны некоторых западных стран.

"Наши страны ясно дали понять, что мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории.

Во всем мире будут рассматривать любую попытку использовать это обвинение как предлог для эскалации. И мы отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России", - говорится в сообщении.

Так называемая грязная бомба может отравить масштабные территории радиоактивным материалом, сделав их опасными для мирных жителей. Ядерный взрыв она не вызывает.

ISW: Шойгу запугивает страны НАТО, чтобы снизить поддержку Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу, судя по всему, пытался замедлить или остановить военную помощь Запада Украине и ослабить НАТО, запугивая в воскресенье министров обороны альянса, так как Россия терпит в Украине военные неудачи, считают аналитики американского Института по изучению войны (ISW).