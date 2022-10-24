США, Великобритания и Франция в воскресенье совместно отвергли утверждения России, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", а также предупредили Москву, чтобы та не пыталась найти причину для эскалации конфликта.
Западные державы отвергают заявления Шойгу о "грязной бомбе"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу с утверждениями по поводу возможного использования "грязной бомбы" в воскресенье провел телефонные разговоры с министрами обороны некоторых западных стран.
"Наши страны ясно дали понять, что мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории.
Во всем мире будут рассматривать любую попытку использовать это обвинение как предлог для эскалации. И мы отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России", - говорится в сообщении.
Так называемая грязная бомба может отравить масштабные территории радиоактивным материалом, сделав их опасными для мирных жителей. Ядерный взрыв она не вызывает.
ISW: Шойгу запугивает страны НАТО, чтобы снизить поддержку Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу, судя по всему, пытался замедлить или остановить военную помощь Запада Украине и ослабить НАТО, запугивая в воскресенье министров обороны альянса, так как Россия терпит в Украине военные неудачи, считают аналитики американского Института по изучению войны (ISW).
Шойгу позвонил минимум трем министрам обороны стран НАТО и говорил о "грязной бомбе", которую Украина готовится взорвать на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения и настроить против Москвы весь мир.
Украина и западные страны эти утверждения Шойгу отвергли.
Высказывания Шойгу вряд ли можно назвать предвестником ядерного теракта на один или несколько украинских городов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и вынудить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине, считают аналитики американского аналитического центра.
Более того, Кремль вряд ли готовит нападение "под чужим флагом" с использованием "грязной бомбы". Сообщения Шойгу - продолжение длительной информационной кампании России.
"Цель призывов Шойгу и ложных угроз российских государственных СМИ о "грязных бомбах", скорее всего, состоит в том, чтобы запугать Запад и заставить его прекратить или ограничить помощь Украине, поскольку Россия продолжает терпеть военные неудачи и к концу года должна считаться с потерей запада Херсона", - говорится в сообщении ISW.
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