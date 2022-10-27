Автоматические системы безопасности или водитель: кто несет ответственность за ДТП?

Если в автомобиле все же есть эти системы, существует вероятность, что человек вообще не замечает их работу, хотя трудно не заметить, что машина, например, сама начинает тормозить. Но, может быть, человек даже не пробовал пользоваться адаптивным круиз-контролем, и в таком случае не стоит удивляться некоторому недоверию, ведь нельзя доверять тому, что не знакомо. Возможно, водитель не сталкивался с ситуациями, в которых для ADAS нашлась бы хоть какая-то работа, хотя вероятность этого мала.

Одновременно с этим 40% водителей признают, что ADAS помог им избежать дорожно-транспортных происшествий или, по крайней мере, они слышали о таких случаях в кругу знакомых. Я сам тоже вхожу в эти 40%. Плохой пример из моего личного опыта, где меня спас AEB: бывает, что в потоке транспорта хоть на секунду отвлекаюсь от дороги, чтобы настроить радио или навигацию, а в это время поток начинает резко тормозить; радар в лобовом стекле или бампере измеряет расстояние до впереди идущего транспорта и отмечает, что оно быстро сокращается; компьютер понимает, что водитель не нажимает на педаль тормоза, начинает пищать, и если реакции водителя не последует, машина тормозит сама.