Жизнь современных автовладельцев значительно облегчают автоматические системы безопасности или ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) – датчики парковки, слепых зон, полосы движения и давления в шинах, камеры заднего вида и ночного видения, антиблокировочная тормозная система (ABS), система автоматического экстренного торможения (Automatic Emergency Braking (AEB)), электронная система стабилизации автомобиля при заносе (ESP), адаптивный круиз-контроль, распознаватель дорожных знаков.
Автоматические системы безопасности или водитель: кто несет ответственность за ДТП?
ADAS помогает водителю чувствовать себя на дороге в безопасности и предоставляет важную информацию о том, что происходит впереди, сзади и по бокам автомобиля, в окружающем движении, о потенциальных рисках и т. д. Однако дорожно-транспортные происшествия продолжают происходить. Кого винить? Комментирует Кристапс Лиециниекс, руководитель управления Транспортных продуктов и подписания рисков AAS BALTA (группа PZU).
Почему водители не доверяют ADAS?
Хотя ADAS кажется чистой сказкой – езжай, радуйся, а машина предупреждает тебя обо всех надвигающихся неприятностях – согласно опросу BALTA*, треть латвийских водителей относятся к системе безопасности с некоторым скептицизмом: каждый пятый уверен, что речь идет больше о комфорте, чем о реальной безопасности, а 13% полагаются только на свои навыки и рефлексы. В первый момент может показаться – ну конечно, человек думает, что он умнее машины. Но все не так просто. Многие водители не используют ADAS просто потому, что системы в их автомобилях нет. Средний возраст автомобилей в Латвии 14 лет, и понятно, что в таких старых машинах, может быть, есть АБС, может быть система курсовой устойчивости, может быть, у некоторых даже есть круиз-контроль (адаптивный – вряд ли, если только в машине очень дорогого сегмента).
Если в автомобиле все же есть эти системы, существует вероятность, что человек вообще не замечает их работу, хотя трудно не заметить, что машина, например, сама начинает тормозить. Но, может быть, человек даже не пробовал пользоваться адаптивным круиз-контролем, и в таком случае не стоит удивляться некоторому недоверию, ведь нельзя доверять тому, что не знакомо. Возможно, водитель не сталкивался с ситуациями, в которых для ADAS нашлась бы хоть какая-то работа, хотя вероятность этого мала.
Одновременно с этим 40% водителей признают, что ADAS помог им избежать дорожно-транспортных происшествий или, по крайней мере, они слышали о таких случаях в кругу знакомых. Я сам тоже вхожу в эти 40%. Плохой пример из моего личного опыта, где меня спас AEB: бывает, что в потоке транспорта хоть на секунду отвлекаюсь от дороги, чтобы настроить радио или навигацию, а в это время поток начинает резко тормозить; радар в лобовом стекле или бампере измеряет расстояние до впереди идущего транспорта и отмечает, что оно быстро сокращается; компьютер понимает, что водитель не нажимает на педаль тормоза, начинает пищать, и если реакции водителя не последует, машина тормозит сама.
Интересно, что на просьбу оценить различные конкретные функции ADAS абсолютное большинство респондентов отмечают каждую конкретную функцию как общеполезную. Тем не менее, нет недостатка в скептиках по поводу системы в целом. На мой взгляд, это как купить новую машину и показать ее друзьям во всех подробностях, но когда кто-то спрашивает: "Ну, как новая машинка?", смиренно ответить: "Человек доволен своей машиной дважды – когда он ее покупает и когда продает". Еще одна аналогия из жизни – в смартфонах нас тоже радуют разные возможности, но будем честными: большинством из них мы никогда не пользуемся. Между тем, ADAS действительно работает, и хорошая новость заключается в том, что в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза начиная с июля этого года, она является обязательной для всех автомобилей, выпускаемых для европейского рынка.
Профессионалы больше открыты для возможностей технологий
В профессиональных автопарках ситуация иная. Например, средний возраст автопарков легковых автомобилей участников организованного BALTA и Министерством транспорта конкурса "Самый безопасный автопарк предприятия", намного ниже - 6 лет. Однако автопарки отличаются. За десятилетнюю историю конкурса мы видели разные автопарки, но, пожалуй, лучшая часть - те, кто готовы развиваться, расти, участвовать в конкурсах, прислушиваться к предложениям и что-то реально менять. Руководители автопарков понимают важность электронных вспомогательных средств и стараются инвестировать в автопарк, оснащенный современными системами.
Предприятия, которые выполняют специализированную работу и в основном используют грузовые автомобили или микроавтобусы, в большинстве своем уделяют значительное внимание камерам или датчикам заднего вида, помогающим водителю понять, какое расстояние между задней частью машины или прицепа и объектом позади него. Такие ассистенты водителя, как датчик, способствующий удержанию грузового автомобиля на полосе, или датчики заднего хода, камеры заднего вида, а иногда и дополнительные фонари заднего хода для улучшения видимости, в настоящее время являются наиболее подходящим и доступным решением для данного типа транспортных средств и значительно снижают риск столкновения, невнимательности или ошибки при парковке автомобиля.
В автопарках легковых автомобилей конкретные функции – не столь важный критерий, там скорее вопрос рассматривается комплексно, с подсчетом затрат на содержание автомобиля или ТСО (total cost of ownership, общая стоимость владения) – приобретение автомобиля это всего лишь один короткий момент, затем следуют расходы на топливо, страховку, обслуживание и т.д. Только так можно понять, выгодно ли использование того или иного автомобиля для предприятия. Расчет TCO (совокупной стоимости владения) похож на изучение букв, чтобы научиться писать.
Почему даже с ADAS все же случаются дорожно-транспортные происшествия?
Автоматические системы безопасности, бесспорно, спасают водителя от ошибок по невнимательности: AEB просыпается, если водитель отвлекается от дороги; датчик полосы движения сообщает, не находится ли кто-то в слепой зоне водителя; считыватель дорожных знаков позволяет избежать существенного штрафа за превышение скорости, если водитель не замечает, что въезжает в населенный пункт и т. д. ADAS заняли прочное место в автомобильной культуре и даже соревнуются друг с другом: один из крупнейших европейских автопроизводителей пару лет назад провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что камеры заднего вида снижают риск столкновения на 80% по сравнению с датчиками парковки.
Но столь же ясно и то, что ни одна система не является панацеей. К сожалению, Латвия находится на одном из последних мест в Европейском Союзе с действительно печальной статистикой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, и тут главным образом виноваты не дорожная инфраструктура и не относительно старый автопарк;
главная причина – культура вождения.
К сожалению, на дороге мы думаем только о себе. Человеку кажется, что он единственный, кто должен вовремя отвести ребенка в детский сад, единственный, кто опаздывает на работу или на важную встречу, но это не дает права чувствовать себя особенным и нарушать правила. Каждый, кто стоит в пробке, куда-то опаздывает. Тяжелые аварии чаще всего случаются из-за спешки и безрассудства, и тогда не спасут никакие системы. Об этом свидетельствуют хотя бы самые громкие случаи последнего времени – тяжелая авария на Лиепайском шоссе с несколькими погибшими или врезавшимся в стену здания троллейбусом после тарана его водителем-алкоголиком. Я уверен, что это было бы только на пользу всему обществу и было бы очень поучительно, если бы в случаях гибели людей из-за агрессивного вождения виновные получали реальный тюремный срок.
С другой стороны, только одними наказаниями ситуацию не исправить. Необходимо воспитывать общество. Не так давно ремнями безопасности пользовались только чудаки, не говоря уже о заднем сидении, но сегодня это норма. Такой же нормой должно стать, например, осознание того, что нельзя пользоваться мобильным телефоном, сидя за рулем. Международные исследования показывают, что треть всех дорожно-транспортных происшествий в мире происходит из-за использования телефона за рулем. И всегда полезно спросить себя, действительно ли стоит пытаться быть первым. Двигаясь со скоростью 120 км/ч вместо 90 км/ч и выполняя обгонные маневры, за 2 часа можно сэкономить от 5 до 10 минут. Действительно ли выгода стоит риска?
Можно установить в машину все возможные системы безопасности, но еще важнее научиться водить.
Системы безопасности помогают избежать неприятных моментов, однако за рулем автомобиля находится человек. По крайней мере, пока.
Роли человеческого фактора и автоматических систем безопасности в повышении безопасности дорожного движения будет посвящена также дискуссия, посвященная 10-летнему юбилею ежегодной премии "Самый безопасный автопарк предприятия", которую можно будет посмотреть в прямом эфире в Delfi и на странице BALTA в Facebook 8 ноября в 13:00. "Самый безопасный автопарк предприятия" уже десятый год организуется BALTA в сотрудничестве с Министерством транспорта. Поддерживают ежегодный конкурс, способствуют пониманию устойчивого и социально ответственного управления автопарком, а также безопасности каждого участника дорожного движения Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), SIA Circle K Latvia, SIA SEB līzings, AS Mapon, общество "Институт корпоративной устойчивости и ответственности" (InCSR), Конфедерация работодателей Латвии, Ассоциация пассажирских перевозчиков Латвии и Союз самоуправлений Латвии.
*Опрос Norstat был проведен в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1008 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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