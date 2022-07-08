Видео ⟩ Смертельная авария на Лиепайском шоссе: что известно

В полиции допускают, что шоссе будет закрыто несколько часов.
В 11:49 в Государственную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и нескольких легковых автомобилей.
В одном из легковых автомобилей оказались зажаты несколько человек, а из грузового автомобиля произошла утечка топлива.
На месте происшествия работают 32 пожарных, чтобы вызволить людей и остановить утечку.
По предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей.
В 11:52 медики получили вызов на место дорожно-транспортного происшествия в Марупском крае с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.
На месте аварии сотрудники NMPD констатировали смерть двух человек, еще пятерым была оказана помощь. Четверо пострадавших доставлены в лечебные учреждения с тяжелыми травмами и повреждениями средней тяжести.
На месте работают пять бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в том числе бригада врачей-специалистов. В спасательных работах принимали участие 32 пожарника.
Latvijas Valsts ceļi сообщает, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс - Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.
Видео: Из-за тяжелой аварии закрыто движение на Лиепайском шоссе в Бабитской волости
На месте аварии растеклось примерно 5 тыс. литров топлива
На месте аварии на площади примерно 40 квадратных метров растеклось приблизительно 5 тыс. литров топлива, свидетельствует информация Государственной службы окружающей среды (VVD).
Как сообщила специалист по связям с общественностью VVD Илона Чернодона, вытекшее топливо перекрыто абсорбирующей пеной.
Кроме того, установлена связь с владельцем цистерны, из которой произошла утечка, и он обязался устранить загрязнение. Владелец цистерны уже прибыл на место происшествия, чтобы откачать топливо из попавшей в аварию цистерны.
VVD продолжает проводить обследование территории: на данный момент известно, что топливо просочилось в землю вплоть до канавы, которая находится в десяти метрах от места происшествия.
VVD следит за выполнением неотложных работ по предотвращению утечки топлива в поверхностные воды, сообщает Чернодона.
"Медики работали буквально в луже топлива". NMPD благодарит спасателей за помощь в предотвращении последствий трагической аварии
Руководитель службы экстренной медицинской помощи Лиене Ципуле выразила в Twitter благодарность сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы за их оперативные действия по предотвращению последствий трагического происшествия.
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