Видео ⟩ Смертельная авария на Лиепайском шоссе: что известно

В полиции допускают, что шоссе будет закрыто несколько часов.

В 11:49 в Государственную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и нескольких легковых автомобилей.

В одном из легковых автомобилей оказались зажаты несколько человек, а из грузового автомобиля произошла утечка топлива.

На месте происшествия работают 32 пожарных, чтобы вызволить людей и остановить утечку.

По предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей.

В 11:52 медики получили вызов на место дорожно-транспортного происшествия в Марупском крае с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.

На месте аварии сотрудники NMPD констатировали смерть двух человек, еще пятерым была оказана помощь. Четверо пострадавших доставлены в лечебные учреждения с тяжелыми травмами и повреждениями средней тяжести.

На месте работают пять бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в том числе бригада врачей-специалистов. В спасательных работах принимали участие 32 пожарника.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс - Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.

‼️ Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas(A9), pie Jaunbļodniekiem. Satiksme pilnība bloķēta informē @Valsts_policija Apbraukšana iespējama pa a/c Kalnciems–Kūdra(P101), Ventspils šoseju(A10) un Rīgas apvedceļu(A5). pic.twitter.com/9I35GSPb2k — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 8, 2022

Видео: Из-за тяжелой аварии закрыто движение на Лиепайском шоссе в Бабитской волости

На месте аварии растеклось примерно 5 тыс. литров топлива

На месте аварии на площади примерно 40 квадратных метров растеклось приблизительно 5 тыс. литров топлива, свидетельствует информация Государственной службы окружающей среды (VVD).

Как сообщила специалист по связям с общественностью VVD Илона Чернодона, вытекшее топливо перекрыто абсорбирующей пеной.

Кроме того, установлена связь с владельцем цистерны, из которой произошла утечка, и он обязался устранить загрязнение. Владелец цистерны уже прибыл на место происшествия, чтобы откачать топливо из попавшей в аварию цистерны.

VVD продолжает проводить обследование территории: на данный момент известно, что топливо просочилось в землю вплоть до канавы, которая находится в десяти метрах от места происшествия.

VVD следит за выполнением неотложных работ по предотвращению утечки топлива в поверхностные воды, сообщает Чернодона.

"Медики работали буквально в луже топлива". NMPD благодарит спасателей за помощь в предотвращении последствий трагической аварии

Руководитель службы экстренной медицинской помощи Лиене Ципуле выразила в Twitter благодарность сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы за их оперативные действия по предотвращению последствий трагического происшествия.

Paldies ugunsdzēsējiem - glābējiem, kas ne tikai palīdzēja no auto vrakiem izcelt cietušos, bet arī nodrošināja drošību mediķiem, kas burtiski strādāja tādā degvielas peļķē, ka pēc izsaukuma degviela žļurkstēja apavos! Aizdegšanās riski tika novērsti profesionāli un ātri! https://t.co/1wrxNqIE31 — Liene Cipule (@LieneCipule) July 8, 2022