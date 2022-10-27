Сейм: использовать поддельные номера теперь уголовное преступление

Поправки внесены по предложению депутата Андрея Юдина.

Теперь такое нарушение наказывается либо лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

До сих пор такое наказание предусматривалось в законе только

за незаконное изготовление, продажу, выдачу, подделку или уничтожение номерного знака транспортного средства.

Как сообщалось, в середине сентября Государственная полиция сообщила, что за две недели было выявлено более 30 случаев, когда были замечены автомобили с подозрительными номерными знаками - в основном они были замечены на машинах из России.

По имеющейся в открытом доступе информации, в России предлагаются к покупке незаконно произведенные автомобильные номера, чтобы водителям этой страны в Европе не приходилось "наслаждаться" растущей неприязнью к России в связи с ее войной против Украины.