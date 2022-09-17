Россияне меняют номерные знаки из-за страха вандализма

В РФ начали продавать номерные знаки без российского флага гражданам, едущим в ЕС. Они напоминают номерные знаки ЕС и Великобритании, но цифры такие же, как на российских номерах, сообщает Yle.

Продавцы утверждают, что их использование делает путешествия по ЕС более безопасными для россиян. Машины с новыми номерными знаками теперь все чаще можно увидеть в Финляндии.

В России этот вид бизнеса очень популярен. Новые номерные знаки не предназначены для использования в РФ, поскольку и там они были бы незаконными. Их предлагают исключительно россиянам, направляющимся в ЕС, которые опасаются негативной реакции на автомобили в связи с контекстом войны в Украине.

Россиянин, проживающий в Хельсинки, рассказал, что его автомобиль подвергся вандализму, а российские номерные знаки были украдены. После этого он зарегистрировал свою машину в Финляндии из соображений безопасности.

Его родители по-прежнему живут в России, но любят часто бывать в Европе. Именно для обеспечения их безопасности он заказал им стандартные номерные знаки с белым фоном без российского флага. По его словам, родителей пока нигде не задерживали.

Новый номерной знак стоит 1500 рублей или примерно 25 евро.

Юго-Восточная погранслужба Финляндии заявила, что им известно о новом явлении. Необычные знаки были замечены на погранпереходах уже летом. Однако зачастую номерные знаки меняют только после прохождения пограничного контроля.

Российские туристы рассказывают пограничникам, что купили их на память или в подарок от друга. Пограничники установили, что есть номерные знаки, соответствующие европейскому стандарту, а также знаки с белым фоном без вставки Rus и российского флага.