Пограничная служба Финляндии заметила изменения во внешнем виде номерных знаков автомобилей, зарегистрированных в России. По этой причине уже было выписано несколько штрафов. Оказалось, что российские туристы идут на такую замену, потому что боятся вандализма, пишет Rus.Postimees.
Россияне меняют номерные знаки из-за страха вандализма
В РФ начали продавать номерные знаки без российского флага гражданам, едущим в ЕС. Они напоминают номерные знаки ЕС и Великобритании, но цифры такие же, как на российских номерах, сообщает Yle.
Продавцы утверждают, что их использование делает путешествия по ЕС более безопасными для россиян. Машины с новыми номерными знаками теперь все чаще можно увидеть в Финляндии.
В России этот вид бизнеса очень популярен. Новые номерные знаки не предназначены для использования в РФ, поскольку и там они были бы незаконными. Их предлагают исключительно россиянам, направляющимся в ЕС, которые опасаются негативной реакции на автомобили в связи с контекстом войны в Украине.
Россиянин, проживающий в Хельсинки, рассказал, что его автомобиль подвергся вандализму, а российские номерные знаки были украдены. После этого он зарегистрировал свою машину в Финляндии из соображений безопасности.
Его родители по-прежнему живут в России, но любят часто бывать в Европе. Именно для обеспечения их безопасности он заказал им стандартные номерные знаки с белым фоном без российского флага. По его словам, родителей пока нигде не задерживали.
Новый номерной знак стоит 1500 рублей или примерно 25 евро.
Юго-Восточная погранслужба Финляндии заявила, что им известно о новом явлении. Необычные знаки были замечены на погранпереходах уже летом. Однако зачастую номерные знаки меняют только после прохождения пограничного контроля.
Российские туристы рассказывают пограничникам, что купили их на память или в подарок от друга. Пограничники установили, что есть номерные знаки, соответствующие европейскому стандарту, а также знаки с белым фоном без вставки Rus и российского флага.
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