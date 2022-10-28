Все зависит от "Объединенного списка": Кариньш о создании нового правительства

Чтобы решить эту давнюю проблему, "Новое Единство" предложило объединить энергетическую часть Минэкономики с экологической и климатической частью VARAM, создав новое Министерство энергетики, окружающей среды и климата.

Премьер-министр также предложил, чтобы решение детских вопросов было возложено на Министерство благосостояния, а Министерство экономики занималось бы занятостью.

Кариньш подчеркнул, что аналогично распределены сферы ответственности в Швеции и Дании.

По словам Кариньша, "Новое Единство" предлагает "не застойную, а ориентированную на будущее модель правительства, которая могла бы решить эти важные вопросы", но, к сожалению, он услышал от представителей ОС, что они не готовы идти в этом направлении.

Премьер-министр добавил, что с Национальным объединением договоренность достигнута на 100%.

Кариньш заявил, что в понедельник, 31 октября, он хотел бы сообщить президенту, "возможна или невозможна" создаваемая до сих пор модель правительства.

Комментируя заявление Кариньша, лидер ОС Улдис Пиленс заявил сегодня, что ни одна из партий не должна говорить "языком ультиматумов" и что ОС со своей стороны не выдвигает никаких ультиматумов. Это заявление Пиленса Кариньш комментировать не стал.

С другой стороны представитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс сообщил журналистам, что в ходе встречи "Нового Единства" и "Объединенного списка" достигнута договоренность по 95% вопросов,

но нет согласия по предложению "Нового Единства" о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата.

Другой представитель ОС Эдвард Смилтенс еще более позитивно оценил переговоры, заявив, что согласие достигнуто по 99% вопросов.

На этой неделе политики трех потенциальных правительственных партий продолжили работу над проектом меморандума о сотрудничестве.

Переговоры будут продолжены, сказали в ОС.

Ранее RUS TVNET писал, что если "Новое Единство" не сможет договориться с потенциальными партнерами по коалиции - "Объединенным списком" и Национальным объединением - о создании нового Министерства окружающей среды и энергетики, то правительства в таком составе не будет.