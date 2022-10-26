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Кариньш: без нового министерства правительство не создадим

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: без нового министерства правительство не создадим
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фото: Evija Trifanova/LETA

Если "Новое Единство" не сможет договориться с потенциальными партнерами по коалиции - "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением - о создании нового Министерства окружающей среды и энергетики, то правительства в таком составе не будет, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") журналистам после встречи с представителями ОС и Национального объединения.

Премьер отметил, что настроен оптимистично и уверен, что договоренность будет достигнута.

Представитель "Объединенного споска" Эдвард Смилтенс сказал журналистам, что ОС будет ждать более подробных разъяснений, чем будет заниматься новое министерство.

В ходе сегодняшних переговоров представители ОС попросили "Новое Единство" предоставить более подробную информацию о том, как будет функционировать министерство и из каких департаментов нынешних министерств оно будет сформировано.

"Мы должны быть уверены в том, что оно действительно будет функционировать, что [создание министерства] будет продуктивным и достигнет результатов", - сказал политик.

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