Кариньш: без нового министерства правительство не создадим

Премьер отметил, что настроен оптимистично и уверен, что договоренность будет достигнута.

Представитель "Объединенного споска" Эдвард Смилтенс сказал журналистам, что ОС будет ждать более подробных разъяснений, чем будет заниматься новое министерство.

В ходе сегодняшних переговоров представители ОС попросили "Новое Единство" предоставить более подробную информацию о том, как будет функционировать министерство и из каких департаментов нынешних министерств оно будет сформировано.

"Мы должны быть уверены в том, что оно действительно будет функционировать, что [создание министерства] будет продуктивным и достигнет результатов", - сказал политик.