Если "Новое Единство" не сможет договориться с потенциальными партнерами по коалиции - "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением - о создании нового Министерства окружающей среды и энергетики, то правительства в таком составе не будет, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") журналистам после встречи с представителями ОС и Национального объединения.
Кариньш: без нового министерства правительство не создадим
Кариньш: без нового министерства правительство не создадим
Премьер отметил, что настроен оптимистично и уверен, что договоренность будет достигнута.
Представитель "Объединенного споска" Эдвард Смилтенс сказал журналистам, что ОС будет ждать более подробных разъяснений, чем будет заниматься новое министерство.
В ходе сегодняшних переговоров представители ОС попросили "Новое Единство" предоставить более подробную информацию о том, как будет функционировать министерство и из каких департаментов нынешних министерств оно будет сформировано.
"Мы должны быть уверены в том, что оно действительно будет функционировать, что [создание министерства] будет продуктивным и достигнет результатов", - сказал политик.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова