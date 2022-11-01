ФОТО ⟩ Медведева поделилась новыми чувственными снимками

22-летния Медведева опубликовала чувственные фото, где она запечатлена в чёрном лифчике и трусиках. При этом на одном из снимков можно заметить томный взгляд двукратной чемпионки мира.

Подписчики в комментариях остались в восторге от новой фотосессии Медведевой: "Прекрасна как всегда", "Картина на стену!", "Пантера", "Евгения Армановна, вы прекрасны!", "Произведение искусства", - писали они.

Это не первый раз, когда Евгения радует своих поклонников откровенными фото. Весной она приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка участвовала в состязаниях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. Сейчас она получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.