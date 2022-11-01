Видео ⟩ Супермодель Хайди Клум предстала на Хэллоуин в образе червяка

Хайди Клум давно носит звание королевы Дня всех святых, и этот год не стал исключением - модель перевоплотилась в красного червя на рыболовном крючке.

Стоит отметить, что костюм Хайди не только впечатляющий, но и довольно реалистичный - все потому, что над образом модели работала целая команда гримеров и костюмеров.

В своем Instagram "королева Хэллоуина" поделилась не только видео с "красной дорожки" мероприятия, где ее старательно фотографировали, но и закулисье создания костюма - притом создала в соцсетях настоящую интригу.

Gone fishin’ for Heidiween! 🎣🪱 Heidi Klum was unrecognizable as a worm and her hubby Tom Kaulitz was a fisherman at her annual Halloween bash.



See more star costumes: https://t.co/iUJ5x7tGjt pic.twitter.com/2t2NizxWpZ — ExtraTV (@extratv) November 1, 2022

С конца 1990-х Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике оказалось на обложке журнала Sports Illustrated, чей тираж в США достигает 20 млн экземпляров. Таже Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. При этом она никогда не принадлежала к моделям, выходящим на подиумы во время показов в Париже, Милане или Нью-Йорке. Надеемся, что теперь это изменится!

Клум также сыграла несколько ролей в кино и на телевидении. Она появлялась в сериале "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки", а также в фильмах "Заколдованная Элла", "Английский цирюльник" и других.

Кстати, недавно мы собирали подборку, как свои выходные в стиле Хэллоуина провели другие звезды.