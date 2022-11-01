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Видео ⟩ Супермодель Хайди Клум предстала на Хэллоуин в образе червяка

rus.tvnet.lv
Супермодель Хайди Клум предстала на Хэллоуин в образе червяка
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Актриса Хайди Клум в образе червяка на Хэллоуин
Актриса Хайди Клум в образе червяка на Хэллоуин Фото: SCANPIX

Немецкая 49-летняя супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на праздновании прошедшего Хэллоуина появилась во впечатляющем костюме и мигом стала главным событием праздника.

Хайди Клум давно носит звание королевы Дня всех святых, и этот год не стал исключением - модель перевоплотилась в красного червя на рыболовном крючке.

Стоит отметить, что костюм Хайди не только впечатляющий, но и довольно реалистичный - все потому, что над образом модели работала целая команда гримеров и костюмеров.

В своем Instagram "королева Хэллоуина" поделилась не только видео с "красной дорожки" мероприятия, где ее старательно фотографировали, но и закулисье создания костюма - притом создала в соцсетях настоящую интригу.

С конца 1990-х Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике оказалось на обложке журнала Sports Illustrated, чей тираж в США достигает 20 млн экземпляров. Таже Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret. При этом она никогда не принадлежала к моделям, выходящим на подиумы во время показов в Париже, Милане или Нью-Йорке. Надеемся, что теперь это изменится!

Клум также сыграла несколько ролей в кино и на телевидении. Она появлялась в сериале "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки", а также в фильмах "Заколдованная Элла", "Английский цирюльник" и других.

Кстати, недавно мы собирали подборку, как свои выходные в стиле Хэллоуина  провели другие звезды.

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