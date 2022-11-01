Вот уже более года на одной из остановок в Пурвциемсе висит табло, основная цель которого, похоже, потреблять электричество и радовать голубей. История запутанная, как и многое, что связано с общественным транспортом Риги, но RUS TVNET попытался разобраться, как так вышло.
В Пурвциемсе на остановке больше года висит абсолютно бессмысленное табло
Общественный транспорт Риги пытается идти в ногу со временем - город переходит на низкопольные трамваи, закупает более дружественные окружающей среде автобусы, вводит изменения в систему э-талонов. Несколько лет назад на остановках появились первые электронные табло, показывающие ожидаемое время прибытия общественного транспорта на остановку в режиме онлайн. Как в июне 2019 года сообщило предприятие Rīgas satiksme, "табло будут установлены на остановках, на которых больше пассажиропоток и которыми чаще пользуются гости города, а также где имеется необходимая техническая инфраструктура".
Пурвциемс - самый густонаселенный район Риги. Ежедневно тысячи пассажиров едут на общественном транспорте в центр города на учебу и работу, на остановках скапливается большое количество людей, поэтому в данном случае онлайн-табло - вещь очень полезная, так как не надо толпиться у столба с расписанием. И если на большинстве остановок с табло все в порядке, то с остановкой "Улица Вайдавас" по направлению в центр города возникла проблема, которая вызывает у местных жителей лишь горький смех.
Дело в том, что в Пурвциемсе две остановки "Улица Вайдавас" - расположены они в 15-20 метрах друг от друга. На одной останавливается транспорт, следующий по восьми маршрутам - 13-й, 16-й, 17-й, 18-й, 23-й и 35-й троллейбусы и 48-й и 49-й автобусы.
Другая - предназначена для автобуса 58-го маршрута, введенного летом 2017 года и соединявшего Пурвциемс и Вецаки. Судя по всему, "Рижское око" (предприятие Rīgas acs, ответственное за табло) оказалось недостаточно зрячим, так как табло установили на остановке с одним маршрутом общественного транспорта, более того, "Улица Вайдавас" - это конечная 58-го маршрута, в итоге жители могли при помощи табло в режиме онлайн узнать, через сколько придет автобус, который в большинстве случаев стоял там же, на конечной остановке.
В итоге табло практически бессмысленно провисело до лета 2021 года... после чего начало висеть еще бессмысленнее.
В августе прошлого года в Риге начали строительство Восточной магистрали, из-за чего в Пурвциемсе была уничтожена часть Густава Земгале гатве, по которой и шел автобус 58-го маршрута; теперь вместо дороги там строится мост. Так как улицу перекопали, Rīgas satiksme решило сократить маршрут до Дворца культуры ВЭФ, с тех пор 58-й автобус до Пурвциемса не доезжает вообще.
Остановки "Улица Вайдавас" до сих пор две. На одной по-прежнему останавливается восемь маршрутов общественного транспорта, собираются толпы людей и расписание висит на столбе, а на второй вот уже более года нет ни пассажиров, ни транспорта.
Но есть табло, которое даже работает - оно показывает или то, что транспорта сегодня уже не будет, или же в выборочном порядке один из автобусных маршрутов с соседней остановки.
RUS TVNET обратился за комментариями к Rīgas satiksme, однако там указали, что предприятие не несет ответственность за электронные табло - их установкой занимается предприятие Rīgas acs.
В свою очередь в Rīgas acs рассказали, что установка табло - это не быстрое решение и оно планируется в долгосрочной перспективе.
Как RUS TVNET заявил член правления Rīgas acs Эдгар Бебрис, в данный момент в Риге работают онлайн-табло четырех видов. Есть, например, диодные табло, есть и более энергоэффективные табло на основе электронных чернил.
Их цена зависит от модификации, комплектации, вида питания, типа крепления и варьируется от 2,5 до 5,1 тысячи евро. Табло потребляют и электричество - среднее потребление составляет 2,75 kWh в месяц.
Кроме того, для установки табло необходимо и техническое обеспечение - подключение электроэнергии, крепление, а также возможность передачи данных.
На вопросы о том, почему же на табло иногда можно увидеть время прибытия "заблудшего" автобуса с соседней остановки, Бебрис ответил следующее:
"Транспортные средства оборудованы разными системами, и в отдельных случаях табло эти системы не воспринимает. Над устранением таких несовместимостей ведется работа, однако, к сожалению, это занимает больше времени, чем планировалось изначально, но это позволит решить ситуацию на остановке "Улица Вайдавас" и переместить табло на более загруженную остановку".
Другими словами, сначала табло нужно "подогнать" под все виды системы определения местонахождения и контроля движения транспортного средства, а потом уже менять его месторасположение.
Когда это будет сделано, в Rīgas acs сказать не смогли, но все точно изменится в 2024 году, когда в Риге планируют начать строительство линии метробуса - Пурвциемс ждет очередная мегастройка, а вместе с ней придут и изменения в остановках общественного транспорта.
Опрошенных местных жителей ситуация с табло на улице Вайдавас особо не удивляет - способность удивляться иссякла еще на столбиках. Куда больше их волнует другой вопрос - если уж весь общественный транспорт Риги оборудован автоматической системой определения местонахождения и контроля за движением транспортного средства (AVLS), которая определяет местонахождение транспортного средства и среднюю скорость его движения по маршруту,
почему Rīgas satiksme до сих пор не разработало мобильное приложение с этой информацией?
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