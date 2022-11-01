В Пурвциемсе на остановке больше года висит абсолютно бессмысленное табло

Общественный транспорт Риги пытается идти в ногу со временем - город переходит на низкопольные трамваи, закупает более дружественные окружающей среде автобусы, вводит изменения в систему э-талонов. Несколько лет назад на остановках появились первые электронные табло, показывающие ожидаемое время прибытия общественного транспорта на остановку в режиме онлайн. Как в июне 2019 года сообщило предприятие Rīgas satiksme, "табло будут установлены на остановках, на которых больше пассажиропоток и которыми чаще пользуются гости города, а также где имеется необходимая техническая инфраструктура".

Пурвциемс - самый густонаселенный район Риги. Ежедневно тысячи пассажиров едут на общественном транспорте в центр города на учебу и работу, на остановках скапливается большое количество людей, поэтому в данном случае онлайн-табло - вещь очень полезная, так как не надо толпиться у столба с расписанием. И если на большинстве остановок с табло все в порядке, то с остановкой "Улица Вайдавас" по направлению в центр города возникла проблема, которая вызывает у местных жителей лишь горький смех.