Метробус в Пурвциемсе: строительство начнут в 2024 году; маршрут троллейбуса продлят до Ikea

Отчуждение 28 участков недвижимости

Уже сообщалось, что эти участки земли или их части находятся на красных линиях улиц и они необходимы для создания линии общественного транспорта и связанной с ней велоинфраструктуры на участке улицы Дзелзавас от Земитанского моста до улицы Юглас.

Большая часть этих участков земли необходима именно для создания тротуаров и велодорожек.

По предварительным подсчетам, ориентировочные расходы на строительство линии метробуса составят 40,2 миллиона евро.

Деньги на эти цели планируется взять из Европейского фонда восстановления.

Как сообщает самоуправление, метробус - это отделенная от автосообщения независимая линия автобусов или троллейбусов, которые обычно называют скоростными автобусами или троллейбусами. Цель - обеспечить доступность высокоскоростных услуг, сравнимых с трамваями, но со значительно более низкими затратами на введение.

Линии метробусов обычно создают, предусматривая возможность создания в будущем трамвайной линии.

И в этом случае будет обеспечена возможность в будущем приспособить построенную инфраструктуру для трамвайного сообщения, если это будет необходимо.

Проект предусматривает строительство независимой от автосообщения проезжей части для общественного транспорта на улице Дзелзавас с конечным пунктом линии на улице Юглас у магазина IKEA.

По этой проезжей части с приоритетными светофорами и особо благоустроенными остановками планируется организовать движение всего общественного транспорта по улице Дзелзавас, а по направлению в новый конечный пункт на улице Юглас планируется организовать продленный маршрут 23-го троллейбуса от Центрального вокзала.

На протяжении всей улицы планируется привести в порядок тротуары и перекрестки, построить качественные велодорожки и несколько новых пешеходных переходов, а также построить недостающий участок улицы Дзелзавас.

Строительство в Риге планируется начать в 2024 году

Сейчас осуществляется предварительное исследование проекта. В этом году планируется начать разработку строительного проекта, которая может завершиться в конце 2023 года. В это же время планируется и процесс отчуждения необходимой недвижимости.

В свою очередь, строительство проекта может быть реализовано с 2024 года до середины 2026 года.

В Рижской думе отмечают, что после завершения строительства пассажиры на станции Земитаны смогут удобно пересаживаться на часто курсирующие новые электропоезда и быстро попадать в Пардаугаву, в том числе даже в Болдераю.