Кабинет министров выделил из средств на непредвиденные расходы 95 172 евро канцелярии президента и 165 010 евро - Государственной канцелярии, которая управляет зданием правительства в Риге, на бульваре Бривибас. Деньги предназначены для того, чтобы помочь этим учреждениям в этом году покрыть стремительно растущие расходы на коммунальные услуги, передает Latvijas avīze.
Темно и прохладно: как экономят в кризис Кабмин, СГД и Рижский замок
В настоящее время во всех из них реализуются меры по снижению энергопотребления. Температура в здании на улице Бривибас снижена до 19 градусов, по пятницам работа ведется дистанционно, и температура в помещениях в этот день еще ниже, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.
Режим энергосбережения также внедрен на всех объектах Службы государственных доходов (СГД) в Риге и за ее пределами. Например, главное здание СГД в Риге, на улице Талеяс, 1, по вечерам уже не освещается.
И в Рижском замке рабочие помещения отапливаются до температуры 19 градусов, а в залах, предназначенных для репрезентационных мероприятий, температура ниже и только во время мероприятий достигает 19 градусов, сообщила советник президента по связям с общественностью Айва Розенберга.
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