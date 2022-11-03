Темно и прохладно: как экономят в кризис Кабмин, СГД и Рижский замок

В настоящее время во всех из них реализуются меры по снижению энергопотребления. Температура в здании на улице Бривибас снижена до 19 градусов, по пятницам работа ведется дистанционно, и температура в помещениях в этот день еще ниже, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

Режим энергосбережения также внедрен на всех объектах Службы государственных доходов (СГД) в Риге и за ее пределами. Например, главное здание СГД в Риге, на улице Талеяс, 1, по вечерам уже не освещается.

И в Рижском замке рабочие помещения отапливаются до температуры 19 градусов, а в залах, предназначенных для репрезентационных мероприятий, температура ниже и только во время мероприятий достигает 19 градусов, сообщила советник президента по связям с общественностью Айва Розенберга.