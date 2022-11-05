Поезд из Северной Кореи пересек границу России в пятницу, 3 ноября, но информации о перевозимом поездом грузе нет. Однако аналитический центр 38 North, который внимательно следит за Северной Кореей, сообщает, что поезд пересек границу всего через несколько дней после того, как США со ссылкой на разведданные заявили, что Северная Корея тайно отправила в Россию "значительное количество" артиллерийских снарядов.
Поезд из Северной Кореи пересек российскую границу. Он поставляет оружие?
Белый дом заявил в среду, 2 ноября, что Северная Корея тайно поставляет России боеголовки через страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Аналитический центр 38 North сообщает, что, судя по спутниковым снимкам, три закрытых вагона товарного поезда двигались через границу по Мосту Дружбы между двумя странами в пятницу утром по местному времени.
В то же время, по словам аналитиков, несмотря на то, что это первый поезд направляющийся из КНДР в Россию, зафиксированный на спутниковых снимках, он может быть не единственным, пересекшим границу за последние месяцы.
Commercial satellite imagery shows a train crossed from #DPRK into Russia on Nov 4. This is the first traffic seen on the route in several years amid reported NK-to-Russia arms sales & expected trade resumption. Analysis: @martyn_williams & Peter Makowsky. https://t.co/Un1ZTTkWbD— 38 North (@38NorthNK) November 4, 2022
По данным аналитического центра, такого железнодорожного движения не наблюдалось уже несколько лет. Северная Корея закрыла мост в феврале 2020 года во время пандемии Covid-19.
В среду, 2 ноября, российские ветеринарные власти сообщили, что товарный состав с лошадьми движется из России в Северную Корею. Российские СМИ писали, что это был "подарок" президента Росии Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну. Однако этот груз спутники не зафиксировали.
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