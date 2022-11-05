Поезд из Северной Кореи пересек российскую границу. Он поставляет оружие?

Поезд из Северной Кореи пересек границу России в пятницу, 3 ноября, но информации о перевозимом поездом грузе нет. Однако аналитический центр 38 North, который внимательно следит за Северной Кореей, сообщает, что поезд пересек границу всего через несколько дней после того, как США со ссылкой на разведданные заявили, что Северная Корея тайно отправила в Россию "значительное количество" артиллерийских снарядов.