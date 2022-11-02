Белый дом: КНДР тайно передает России артиллерийские снаряды

Данные были опубликованы через два месяца после того, как разведка США впервые высказала предположения о том, что Россия может закупать у КНДР ракеты и снаряды, отмечает Русская служба ВВС.

"В сентябре КНДР публично отрицала тот факт, что она собирается предоставить России боеприпасы.

Однако по имеющейся у нас информации КНДР, тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов для войны с Украиной, пытаясь при этом скрыть реальное место назначения поставок оружия

и создать впечатление, что оно предназначается для стран Ближнего Востока или Северной Африки", - заявил CNN координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

При этом официальные лица не предоставили доказательств таких обвинений. Кроме того, в данных разведки нет информации о том, сколько конкретно оружия было поставлено, и каким образом осуществлялась оплата.

Тем не менее, поставки вооружения из КНДР, как и закупка в Иране беспилотников, свидетельствуют о том, что запасы конвенционального оружия у России подходят к концу, считают авторы сообщения.