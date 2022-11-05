Земфира: "Мне очень жаль Россию"

Земфира в очередной раз осудила войну в Украине. Перед исполнением песни "Не стреляйте" она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию.

"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - сказала она.