Во вторник, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица выложила снимок в своих социальных сетях.
"Мы обе певицы нашей страны": Пугачева посетила концерт Земфиры
А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта:
"Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене. А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина, неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны".
Зрители смогли заснять Аллу Пугачеву. На видео звезда находится в прекрасном расположении духа, танцует и общается с Ренатой Литвиновой.
Рената Литвинова, подруга Земфиры, тоже показала общий снимок двух певиц, который подписала: "Две звезды. После концерта".
Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.
Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.
Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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