Пугачева получит пособие от государства, а Элджей изменял Ивлеевой с ее подругой?

Алла Пугачева получит пособие от государства?

В желтой прессе появилась информация, что Алла Борисовна может претендовать на выплаты от Израиля, где сейчас проживает. Ходили слухи, что за полгода она и ее муж Максим Галкин могут получить около 1 миллиона рублей (около 16 тысяч евро), пишет Popcake.tv.

На деле оказалось, что Алла Пугачева и правда может рассчитывать на поддержку от государства в Израиле, но выплаты будут гораздо скромнее. На сайте Министерство алии и интеграции Израиля отмечено, что Алле Борисовне и ее мужу положено около 35907 шекелей (625 тысяч рублей - около 10 тысяч евро). Это общая сумма, которая будет разбиваться на части и начисляться ежемесячно на протяжении 6 месяцев их пребывания в стране.

Люди, знакомые с ситуацией, добавляют, что на несовершеннолетних детей ежемесячно будет выделяться 150 шекелей (2600 рублей - примерно 42 евро). Это продлится вплоть до их 18-летия, пишет Telegram-канал "Не Малахов".

Алла Пугачева Фото: кадр из видео/ Instagram

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