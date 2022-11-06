Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз речь пойдет об Алле Пугачевой и Насте Ивлеевой.
Пугачева получит пособие от государства, а Элджей изменял Ивлеевой с ее подругой?
Алла Пугачева получит пособие от государства?
В желтой прессе появилась информация, что Алла Борисовна может претендовать на выплаты от Израиля, где сейчас проживает. Ходили слухи, что за полгода она и ее муж Максим Галкин могут получить около 1 миллиона рублей (около 16 тысяч евро), пишет Popcake.tv.
На деле оказалось, что Алла Пугачева и правда может рассчитывать на поддержку от государства в Израиле, но выплаты будут гораздо скромнее. На сайте Министерство алии и интеграции Израиля отмечено, что Алле Борисовне и ее мужу положено около 35907 шекелей (625 тысяч рублей - около 10 тысяч евро). Это общая сумма, которая будет разбиваться на части и начисляться ежемесячно на протяжении 6 месяцев их пребывания в стране.
Люди, знакомые с ситуацией, добавляют, что на несовершеннолетних детей ежемесячно будет выделяться 150 шекелей (2600 рублей - примерно 42 евро). Это продлится вплоть до их 18-летия, пишет Telegram-канал "Не Малахов".
Элджей изменял Ивлеевой с ее подругой?
Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева развелась с рэпером Элджеем год назад. Теледива уверяет, что к музыканту стал для нее больше, как брат, нежели партнер.
Но в желтой прессе обсуждают другую причину расставания. Слухи ходят вокруг подруги Насти. В Сети считают, что Юлия Коваль виновата в разводе знаменитостей. Девушку обвиняют в том, что она якобы совратила мужа подруги, пишет Popcake.tv.
Коваль же не стала молчать и ответила всем, был ли у нее интим с Элджеем. Девушка лишь посмеялась над слухами.
"Дым без огня бывает. Я не понимаю, кому в голову могло прийти, что Леха сказал: "А что, Настюхи дома нет? Давай, Юлек, заскакивай, запрыгивай!" - сказала Юля в шоу "ДаДа-НетНет".
В заключении она добавила, что никогда не поступила так со своей подругой. Уводить мужчину из семьи или спать с женатыми - не ее история.
Напомним, сейчас Настя Ивлеева и Элджей продолжают хорошо общаться и снимать совместные влоги. Поклонники говорят о воссоединении пары, но они это отрицают.
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