"Они выжили здесь вопреки". Российский тренер-блогер о девушках-футболистках в Латвии

"Их нужно на руках носить. Они выжили здесь вопреки", - говорит Ковальчук.

"Они каким-то образом стали футболистками, и им никто не помогал. Какая-то группа энтузиастов. Рома - главный тренер национальной сборной, Лиене - которая, по сути, "Метту" создала. А вы от них хотите, чтобы они играли как пацаны - точные передачи, выносы, идеальная физическая подготовка, вратари, летающие по "девяткам". С какого? Каждая девчонка, идущая на футбол, пока туда идёт, испытывает столько давления - "не женский вид спорта", "лохи", "да вас любые мальчишки обыграют" и т. д.

В октябре женская команда "Метта" впервые в истории выиграла Кубок Латвии, в финале по пенальти обыграв соперниц из Лиепаи. Ковальчук, который привёл команду к первому в истории клуба трофею, не скрывает, что для него это много значит, но больше он был рад за своих подопечных.

"Это было так важно, чтобы они это почувствовали. Мои ежедневные слова про уважение и веру в себя... Что посмотрите на меня, насколько я отмороженный, что я верю в вас и знаю, что вы сможете... Чтобы это не осталось словами. Теперь для них это не слова, а наглядное пособие. Они знают, что вот результат и его можно пощупать", - говорит Ковальчук.

Футболистки "Метты" поздравляют тренера с днём рождения Фото: Latvijas Futbola federācija

Тренер признаётся, что до начала войны в Украине у него были предложения продолжить развиваться в Германии, Англии, Португалии, Нидерландах и Польше, но из-за наличия российского паспорта он не знает, что будет дальше. Ковальчук рассказал, что у него был план провести два года в Латвии и отправиться дальше, но из-за ситуации в мире он пребывает в неопределённости.

"Мне нравится Латвия, мне здесь хорошо. Понятно, что я не собираюсь провести здесь всю карьеру. Я хочу level up, а будет ли он в Латвии или другой стране, я не знаю. То, что я понял точно - я никогда не откажусь работать с девушками. Если так сложится, что я продолжу идти вверх как женский тренер, я не расстроюсь. Мне очень понравилось", - признался Ковальчук.

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