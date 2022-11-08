С 2020 года свою тренерскую карьеру в Латвии строит один из самых известных футбольных блогеров России Никита Ковальчук, который за это время успел поработать тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", а также привести женскую команду "Метта" к историческому трофею.
"Они выжили здесь вопреки". Российский тренер-блогер о девушках-футболистках в Латвии
35-летний Ковальчук многим известен как автор YouTube-канала "Картавый Футбол", но видеоблогинг для россиянина в последние годы ушёл на второй план после того, как он решил исполнить свою мечту - стать футбольным тренером.
Ковальчук начал свою тренерскую карьеру в любительской команде "КФ" из Санкт-Петербурга, а затем был ассистентом тренера в молодёжной команде "Сочи". Осенью 2020 года он приехал в Латвию и стал тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", а в начале 2021-го оказался в структуре рижской "Метты".
Интересно, что работу в "Метте" Ковальчук получил после того, как дал интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы". По словам начинающего тренера, руководство "Метты" оценило сказанное им и согласилось предоставить шанс.
В "Метте" Ковальчук сначала был тренером-аналитиком, а позже стал главным тренером в U-16 и главным тренером женской команды, которая выступает в высшей лиге Латвии.
В первом же сезоне женская команда под руководством Никиты Ковальчука завоевала серебряные награды в чемпионате, а также выиграла Кубок Латвии. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для "Метты" за всю её историю.
Ковальчук отмечает, что ни на секунду не расстроился, когда ему предложили тренировать женскую команду. Тренер признаётся, что воспринял это как шанс проявить себя.
"Мне-то какая разница - девочки или мальчики? Я тренер, моя задача - приходить и делать игроков лучше. Это тот же футбол и те же люди. Да, он медленнее, да, он имеет свои особенности, но он во многом лучше, чем мужской. Он более интеллектуальный, отзывчивый и больше заточен на психологию. Я обрадовался, был абсолютным эгоистом и подумал: "Офигенно, это мой шанс. Надо выложиться". Я узнал, какие у команды были результаты, и сказал себе, что я их улучшу", - рассказал Ковальчук в интервью "Говорящим Головам".
"В конечном счёте работают те же правила - ты должен выстроить систему, подобрать игровую модель, выстроить отношения с футболистами, вывести их на физический и психологический пик, всё это грамотно менеджерить, дать им максимум и выиграть конкретно одну чёртову игру, как я всегда говорю. Где разница?" - добавляет Ковальчук.
Гость "Говорящих Голов" рассказал, что вокруг женского футбола существует много стереотипов, большая часть из которых неверная. Кроме того, в оценке женского футбола у многих неправильно расставлены акценты - например, вместо того, чтобы восхищаться красивым дальним ударом и голом, многие видят в этом лишь ошибку вратаря. Также Ковальчук рассказал о том, с какими сложностями ежедневно сталкиваются девушки, решившие стать футболистками.
"Их нужно на руках носить. Они выжили здесь вопреки", - говорит Ковальчук.
"Они каким-то образом стали футболистками, и им никто не помогал. Какая-то группа энтузиастов. Рома - главный тренер национальной сборной, Лиене - которая, по сути, "Метту" создала. А вы от них хотите, чтобы они играли как пацаны - точные передачи, выносы, идеальная физическая подготовка, вратари, летающие по "девяткам". С какого? Каждая девчонка, идущая на футбол, пока туда идёт, испытывает столько давления - "не женский вид спорта", "лохи", "да вас любые мальчишки обыграют" и т. д.
В октябре женская команда "Метта" впервые в истории выиграла Кубок Латвии, в финале по пенальти обыграв соперниц из Лиепаи. Ковальчук, который привёл команду к первому в истории клуба трофею, не скрывает, что для него это много значит, но больше он был рад за своих подопечных.
"Это было так важно, чтобы они это почувствовали. Мои ежедневные слова про уважение и веру в себя... Что посмотрите на меня, насколько я отмороженный, что я верю в вас и знаю, что вы сможете... Чтобы это не осталось словами. Теперь для них это не слова, а наглядное пособие. Они знают, что вот результат и его можно пощупать", - говорит Ковальчук.
Тренер признаётся, что до начала войны в Украине у него были предложения продолжить развиваться в Германии, Англии, Португалии, Нидерландах и Польше, но из-за наличия российского паспорта он не знает, что будет дальше. Ковальчук рассказал, что у него был план провести два года в Латвии и отправиться дальше, но из-за ситуации в мире он пребывает в неопределённости.
"Мне нравится Латвия, мне здесь хорошо. Понятно, что я не собираюсь провести здесь всю карьеру. Я хочу level up, а будет ли он в Латвии или другой стране, я не знаю. То, что я понял точно - я никогда не откажусь работать с девушками. Если так сложится, что я продолжу идти вверх как женский тренер, я не расстроюсь. Мне очень понравилось", - признался Ковальчук.
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