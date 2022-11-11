Выдворяют ли латвийцев, принявших российское гражданство?

Как сообщила RUS TVNET представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке, с 1 января 2022 года по 31 июля из-за получения гражданства РФ 14 человек отказались от гражданства Латвии, а у 44 человек оно было отнято.

При этом, как отметила Пуке,

до сих пор бывшим гражданам или негражданам Латвии, которые в этом году перешли в гражданство России или Беларуси, не выдавались предписания о выезде.

В PMLP также подчеркнули, что после утраты легального статуса для нахождения в Латвии человек имеет право находиться в стране еще 90 дней, и только если по истечении этих 90 дней лицо не выехало и находится в стране без действующей визы или вида на жительство, рассматривается вопрос о выдаче распоряжения о выезде или решения о принудительном выдворении из страны.

Ранее RUS TVNET писал, что жителям, сменившим свой латвийский паспорт на российский, но при этом продолжающим жить в Латвии на основании постоянного ВНЖ, впредь придется доказывать владение латышским языком по крайней мере на базовом уровне. Все подробности тут: