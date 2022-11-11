Меняешь латвийское гражданство на российское - теряешь право проживать в Латвии. Такие последствия для меняющих паспорт в нынешних условиях еще летом обрисовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Поспели ли законы за такими высказываниями министра, узнавал RUS TVNET.
Выдворяют ли латвийцев, принявших российское гражданство?
Что летом говорил Ринкевич?
В августе министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в микроблоге Twitter прокомментировал новость о том, что Госдума РФ осенью рассмотрит вопрос об облегчении визового режима и получении российского гражданства для "соотечественников" из стран Балтии.
По мнению Ринкевича, в таком случае "новоиспеченные граждане" России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, а в законы придется вносить соответствующие уточнения.
Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022
Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J
Ситуация на сегодня
Лицо, получившее гражданство России или Беларуси, должно в течение 30 дней подать заявление об отказе от гражданства Латвии или статуса негражданина Латвии.
Если этого не сделать, латвийское гражданство или статус негражданина Латвии аннулируются.
Если человек соблюдал сроки, установленные законом, и желает остаться в Латвии в будущем, необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. Для этого нужно подтвердить наличие регулярных финансовых ресурсов и предоставить сертификат о знании государственного языка на категорию А2.
Как сообщила RUS TVNET представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке, с 1 января 2022 года по 31 июля из-за получения гражданства РФ 14 человек отказались от гражданства Латвии, а у 44 человек оно было отнято.
При этом, как отметила Пуке,
до сих пор бывшим гражданам или негражданам Латвии, которые в этом году перешли в гражданство России или Беларуси, не выдавались предписания о выезде.
В PMLP также подчеркнули, что после утраты легального статуса для нахождения в Латвии человек имеет право находиться в стране еще 90 дней, и только если по истечении этих 90 дней лицо не выехало и находится в стране без действующей визы или вида на жительство, рассматривается вопрос о выдаче распоряжения о выезде или решения о принудительном выдворении из страны.
Ранее RUS TVNET писал, что жителям, сменившим свой латвийский паспорт на российский, но при этом продолжающим жить в Латвии на основании постоянного ВНЖ, впредь придется доказывать владение латышским языком по крайней мере на базовом уровне. Все подробности тут:
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