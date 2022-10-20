Жителям, сменившим свой латвийский паспорт на российский, но при этом продолжающим жить в Латвии на основании постоянного ВНЖ, впредь придется доказывать, что они владеют латышским языком по крайней мере на базовом уровне. Это предусматривают новые поправки к Закону об иммиграции, которые вступили в силу в конце сентября. Это требование может коснуться около 22 тысяч жителей Латвии.
Латышский язык для ВНЖ: что нужно знать жителям, сменившим паспорт Латвии на российский
Что сказано в поправках?
Согласно поправкам к Закону об иммиграции теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года.
Как сообщила RUS TVNET представитель PMLP Мадара Пуке, эти поправки могут коснуться около 22 тысяч жителей Латвии.
Какая категория латышского языка нужна, чтобы сохранить постоянный ВНЖ?
Для сохранения постоянного ВНЖ в Латвии гражданам РФ нужно владеть категорией A2 по латышскому языку.
Это 2-я степень основного уровня знания языка. Она предусматривает, что лицо умеет общаться простыми предложениями на известные ему бытовые и профессиональные темы, читает и понимает простые тексты о жизни и работе, умеет заполнять стандартные документы (например, бланки, счета-фактуры, квитанции), умеет писать короткие тексты личного содержания, четко воспринимает и понимает в естественном темпе устные тексты небольшого объема, связанные с работой и бытом, сказано в законе "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком".
Для подтверждения категории можно сдать экзамен или предъявить удостоверение, подтверждающее знание госязыка на уровень A2 или выше, которое было выдано начиная с 1 февраля 2001 года.
Более подробно об удостоверениях о знании латышского языка и категориях языка можно прочитать здесь.
Есть ли исключения?
Категории тех, кому не надо сдавать экзамен на знание латышского языка, перечислены в 7-м пункте 2-й статьи правил Кабинета министров "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком".
Экзамен могут не сдавать:
- Лица, которые получили основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, что подтверждается соответствующим документом (например, дипломом, сертификатом, аттестацией, справкой из соответствующего учебного заведения);
- Лица, которые прошли обучение по аккредитованной программе обучения меньшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, что подтверждается аттестатом об основном или общем среднем образовании;
- Лица, которые успешно сдали экзамен на степень латышского языка в бакалавриате европейской школы;
- Лица, у которых есть связанные со здоровьем функциональные ограничения или диагноз, указанный во 2-м приложении к правилам Кабинета министров. При функциональных нарушениях, в зависимости от диагноза, человек может быть полностью освобожден от сдачи экзамена или же освобожден от части экзамена. Посмотреть полный список диагнозов и решений по освобождению от экзамена можно здесь;
- Лица, которые не достигли возраста 15 лет;
- Лица, которые достигли возраста 75 лет.
Где можно сдать экзамен для получения удостоверения на категорию латышского языка?
Сдать экзамен на категорию языка и получить удостоверение можно в Информационном центре Министерства образования и науки по адресу: Рига, ул. Вальню, 2 (1-й этаж). Время работы центра:
- Пн-Чт с 9:00 до 12:30 и с 13:00 до 17:00
- Пт с 9:00 до 12:30 и с 13:00 до 16:00
Также для получения информации можно звонить по телефону 67281232 или писать на э-почту: visc@visc.gov.lv.
Подробный график для сдачи экзамена на категорию языка можно посмотреть здесь.
Более подробная информация доступна на сайте Государственного центра содержания образования VISC.
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