Латышский язык для ВНЖ: что нужно знать жителям, сменившим паспорт Латвии на российский

Что сказано в поправках?

Согласно поправкам к Закону об иммиграции теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года.

Как сообщила RUS TVNET представитель PMLP Мадара Пуке, эти поправки могут коснуться около 22 тысяч жителей Латвии.

Какая категория латышского языка нужна, чтобы сохранить постоянный ВНЖ?

Для сохранения постоянного ВНЖ в Латвии гражданам РФ нужно владеть категорией A2 по латышскому языку.