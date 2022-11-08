Немецкая полиция арестовала 30 картин с яхты российского олигарха

Картины находились на яхте и остались там, когда судно прибыло в порт Гамбурга на капитальный ремонт в конце 2021 года. Среди этих картин есть работы экспрессиониста Марка Шагала.

В ответ на запрос прессы представитель Усманова заявил, что эти произведения искусства не принадлежат олигарху, поэтому нет необходимости информировать о них власти Германии.

Прокуратура Мюнхена расследует дело Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов, считая, что миллиардер, на которого распространяются санкции Европейского союза (ЕС), должен был платить налоги в Германии.

Также генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне расследует дело по подозрению в отмывании денег российским олигархом.

В сентябре немецкие следователи обыскали виллы Усманова на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже.

Позже полиция провела обыск на яхте Dilbar, которая принадлежит Усманову, хотя сам он это отрицает.

Санкции ЕС против Усманова были введены в феврале, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.