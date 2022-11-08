Полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания российского олигарха Алишера Усманова. Их общая стоимость составляет пять миллионов евро. Об этом рассказали немецкие телеканалы NDR, WDR и газета Sueddeutsche Zeitung.
Немецкая полиция арестовала 30 картин с яхты российского олигарха
Картины находились на яхте и остались там, когда судно прибыло в порт Гамбурга на капитальный ремонт в конце 2021 года. Среди этих картин есть работы экспрессиониста Марка Шагала.
В ответ на запрос прессы представитель Усманова заявил, что эти произведения искусства не принадлежат олигарху, поэтому нет необходимости информировать о них власти Германии.
Прокуратура Мюнхена расследует дело Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов, считая, что миллиардер, на которого распространяются санкции Европейского союза (ЕС), должен был платить налоги в Германии.
Также генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне расследует дело по подозрению в отмывании денег российским олигархом.
В сентябре немецкие следователи обыскали виллы Усманова на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже.
Позже полиция провела обыск на яхте Dilbar, которая принадлежит Усманову, хотя сам он это отрицает.
Санкции ЕС против Усманова были введены в феврале, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!