Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Формально яхта принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь - совладелица компании на Кипре, а та - в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast. С декабря 2017 года им официально владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, также попавшая под персональные санкции ЕС.

В этом примере Усманова могут привлечь даже дважды за неуплату налогов. Один раз, если он не сможет убедительно доказать, что платил за фрахт "чужой" яхты подобающую цену. А второй раз - за неуплату налога на дарение, если в конечном счете выяснится, что заказанное им самим судно, доли в нем или в какой-нибудь фирме он безвозмездно передал сестре.

… и частный самолет Airbus A340

Обвинение в уклонении от уплаты налогов на скрытые доходы и на дарение грозит Усманову не только из-за яхты Dilbar, но и из-за личного самолета Airbus A340, на котором он успел улететь из Мюнхена за пару часов до официального введения против него персональных санкций ЕС.

С некоторых пор лайнер также находится в собственности его сестры. Если Усманов самолет ей подарил, надо заплатить налог на дарение. Если брал в аренду, должен показать счет с оплатой по рыночному тарифу.