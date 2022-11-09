Ушаков: нельзя играть понятиями, Россия - агрессор

В интервью на Delfi TV Элксниньш также раскритиковал работу "Согласия" и его неудачу на выборах в 14-й Сейм, заявив, что партия не хотела победить на выборах и ведет себя как "ленивый кот рядом с миской сметаны".

По словам Ушакова, все в партии должны признать себя "сытыми котами" - и сам Ушаков, и лидер партии Янис Урбанович, и Элксниньш - все по списку.

Ушаков заявил, что мы сейчас живем в эпицентре исторических изменений, как и в 1991 году, и сейчас обсуждаются не какие-то тактические шаги, а принципиальная позиция партии и общества на ближайшие десятилетия.

"Мы должны принимать решения не исходя из конъюнктуры или рейтингов, а только по убеждениям. Наша позиция после 24 февраля четкая - Россия ведет в Украине страшную преступную войну, сопровождающуюся бесчисленными военными преступлениями, убийствами мирных жителей, в основном русскоязычных. У нас нет права маневрировать или играть понятиями. Россия, вне зависимости от нашей прежней позиции, - агрессор! Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - это Украина", - сказал Ушаков.

"Если по каким-то причинам такую позицию трудно принять, то лучше разойтись, не превращая происходящее в коммуналку или шоу", - призвал Ушаков.