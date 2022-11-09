"Проигрывают те, кто ведет себя как большой кот": Элксниньш отвечает Урбановичу

"Согласие" должно измениться, и в ее руководстве должны оказаться молодые, сильные и талантливые лидеры, сказал мэр города.

"Такие люди есть в наших рядах. Результаты выборов показали, что гражданам должна быть предложена программа, отвечающая их интересам, и тогда у "Согласия" будет будущее", - добавил он.

Произойдет ли это, решат территориальные организации и коллеги на партийном съезде, считает мэр Даугавпилса.

Элксниньш отметил, что на протяжении многих лет "Согласие" выступало в роли сильнейшей политической силы в Латвии.

"Перед каждой победой необходима и борьба. Борьба за ценности, данные обещания, решение проблем. В политике проигрывают те, кто ведет себя как большой кот, когда рядом стоит миска со сметаной. Избиратель не станет год за годом следовать, словно привязанный теленок, и не все простит", - заявил политик.

Латвийское общество неизбежно вернется к идее согласия и единой нации, убежден Элксниньш.

"Это просто неизбежно. Мы слишком маленькое государство, чтобы позволить себе продолжать разделение своих жителей. Но сегодня мы должны взять на себя ответственность за допущенные ошибки", - сказал он.

Как сообщалось, многолетний лидер партии "Согласие" Янис Урбанович предложил Элксниньшу рассмотреть необходимость оставаться в рядах партии в связи с его высказываниями.

Заявления Элксниньша в связи с войной в Украине и аннексией Крыма вызвали широкий резонанс. В интервью на Delfi TV Элксниньш также раскритиковал работу "Согласия" и его неудачу на выборах в 14-й Сейм, заявив, что партия не хотела победить на выборах.