Фигуристку Валиеву застали гуляющей за ручку с известным певцом

Знакомство Валиевой и Дмитриенко началось очень романтично. Юный певец узнал, что фигуристке нравятся его песни, и решил лично пригласить её на свой концерт.

В конце февраля Камила Валиева была замечена на концерте исполнителя хита "Венера-Юпитер" вместе со своей подругой Евой Уваровой.

Позже российская фигуристка также снялась в главной роли в его клипе на песню "Сила притяжения", где Ваня по сюжету сделал девушке предложение.

Кроме того, Дмитриенко часто замечают на трибунах - он поддерживает Камилу на прокатах. Сама фигуристка комментировать отношения с певцом отказалась. "Не буду отвечать на этот вопрос", - сказала она журналистам издания "Чемпионат".

Поводом для новой волны обсуждений романа Валиевой и Дмитриенко стала фотография с прогулки, которая появилась в Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!". На ней Ваня и Камила держатся за руки.

Кстати, ещё совсем недавно Ваня состоял в отношениях с Сашей Айс. Но, видимо, ребята расстались. Поклонники заметили, что блогерша и певец отписались друг от друга в социальных сетях.

Напомним, Камила Валиева оказалась в центре внимания после допингового скандала во время Олимпиады в Пекине. В её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат триметазидин.

Сама фигуристка заявила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм случайно, вместе с препаратом, который принимает из-за проблем с сердцем её дедушка.