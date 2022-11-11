Военнослужащие ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, подтвердили изданию "Громадське" жители города, местные журналисты, а также источник из властей Херсонской области, пишет "Медуза".
Украинские войска вошли в Херсон: местные жители встречают освободителей
Ранее в украинских СМИ появились фото и видео, на которых жители Херсона приветствуют ВСУ на улицах города. Также были опубликованы кадры, где военные вывешивают украинский флаг на полицейском управлении в Херсоне.
В интернете также появилось фото людей с флагами Украины перед зданием Херсонской областной администрации.
Минобороны Украины сообщает, что Херсон возвращается под контроль Украины, а в город заходят части ВСУ.
Местные жители приветствуют украинскую армию. Многие вышли с флагами, люди поют и танцуют.
Кроме того, местные жители срывают российские плакаты.
Минобороны РФ отчиталось об отводе войск из Херсона
Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершился в пять утра 11 ноября, заявили в Минобороны РФ, пишет "Медуза".
"Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено", - сказано в заявлении министерства.
По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ночью в ходе российского отступления ВСУ пытались помешать перевозке "мирного населения и переброске войск на левый берег Днепра". По переправам через реку были нанесены пять ударов снарядами РСЗО HIMARS.
Антоновский мост в Херсоне разрушен
Утром в пятницу, 11 ноября, в российских патриотических Telegram-каналах также начали появляться сообщения о том, что армия РФ якобы завершила выход с правого берега Днепра и взорвала Антоновский мост около Херсона и мост около дамбы Каховской ГЭС.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видеозапись, которую он записал на мосту.
Судя по всему, Коц снимал эти кадры уже с левого берега Днепра.
"За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого на левый берег", - говорит Коц.
Он утверждает, что на правом берегу российских войск не осталось, а украинские к нему еще не подошли.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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