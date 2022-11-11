Украинские войска вошли в Херсон: местные жители встречают освободителей

Антоновский мост в Херсоне разрушен

Утром в пятницу, 11 ноября, в российских патриотических Telegram-каналах также начали появляться сообщения о том, что армия РФ якобы завершила выход с правого берега Днепра и взорвала Антоновский мост около Херсона и мост около дамбы Каховской ГЭС.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видеозапись, которую он записал на мосту.

Судя по всему, Коц снимал эти кадры уже с левого берега Днепра.

"За моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого на левый берег", - говорит Коц.

Он утверждает, что на правом берегу российских войск не осталось, а украинские к нему еще не подошли.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.