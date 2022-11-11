Песков заявил, что отход из Херсона не меняет статус аннексированной территории

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля отказался комментировать сам факт вывода российских войск из Херсона. "Было (решение) министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - заявил Песков (цитата "Медузы").

Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.