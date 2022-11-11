Пт, 11.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Песков заявил, что отход из Херсона не меняет статус аннексированной территории

rus.tvnet.lv
Песков заявил, что отход из Херсона не меняет статус аннексированной территории
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: Shutterstock

Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля отказался комментировать сам факт вывода российских войск из Херсона. "Было (решение) министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", - заявил Песков (цитата "Медузы").

Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх