Известный британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене разрушенного дома в поселке Бородянка Киевской области девочку-гимнастку, сообщает "Радио Свобода".
Бэнкси изобразил девочку-гимнастку на стене разрушенного дома в Бородянке
Фотографию работы художник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Бэнкси нарисовал граффити в Бородянке. Художник опубликовал в Instagram фото разрушенного дома, на стене которого изображена гимнастка. pic.twitter.com/b6i9U4N3kN— The Insider (@the_ins_ru) November 11, 2022
Пользователи Twitter сообщили и о других работах в Бородянке, Ирпине и Киеве, созданных в стиле Бэнкси, однако в Instagram художника они опубликованы не были.
На одной из работ изображены дети, качающиеся на противотанковом еже, на других - мужчина-дзюдоист, напоминающий Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик, и художественная гимнастка в шейном бандаже.
Это поинтересней. Не знаю Бэнкси или нет pic.twitter.com/0UEsOK8Xkh— ллайдна 💙💛 (@Vechnozis) November 11, 2022
Бэнкси считается одним из наиболее таинственных современных художников. Кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор не известно.
Всемирную известность он получил, благодаря уличным граффити. У его работ - яркий социально-политический подтекст.
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