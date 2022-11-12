Бэнкси изобразил девочку-гимнастку на стене разрушенного дома в Бородянке

Фотографию работы художник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Бэнкси нарисовал граффити в Бородянке. Художник опубликовал в Instagram фото разрушенного дома, на стене которого изображена гимнастка. pic.twitter.com/b6i9U4N3kN — The Insider (@the_ins_ru) November 11, 2022

Пользователи Twitter сообщили и о других работах в Бородянке, Ирпине и Киеве, созданных в стиле Бэнкси, однако в Instagram художника они опубликованы не были.

На одной из работ изображены дети, качающиеся на противотанковом еже, на других - мужчина-дзюдоист, напоминающий Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик, и художественная гимнастка в шейном бандаже.

Это поинтересней. Не знаю Бэнкси или нет pic.twitter.com/0UEsOK8Xkh — ллайдна 💙💛 (@Vechnozis) November 11, 2022

Бэнкси считается одним из наиболее таинственных современных художников. Кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор не известно.

Всемирную известность он получил, благодаря уличным граффити. У его работ - яркий социально-политический подтекст.

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В ходе начатой Россией войны многие города Украины были фактически стерты с лица земли налетами авиации и ударами артиллерии. В том числе Бородянка, Гостомель, Буча.