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Бэнкси изобразил девочку-гимнастку на стене разрушенного дома в Бородянке

rus.tvnet.lv
Бэнкси изобразил девочку-гимнастку на стене разрушенного дома в Бородянке
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Фото: EPA/Scanpix

Известный британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене разрушенного дома в поселке Бородянка Киевской области девочку-гимнастку, сообщает "Радио Свобода".

Фотографию работы художник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Пользователи Twitter сообщили и о других работах в Бородянке, Ирпине и Киеве, созданных в стиле Бэнкси, однако в Instagram художника они опубликованы не были.

На одной из работ изображены дети, качающиеся на противотанковом еже, на других - мужчина-дзюдоист, напоминающий Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик, и художественная гимнастка в шейном бандаже.

Бэнкси считается одним из наиболее таинственных современных художников. Кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор не известно.

Всемирную известность он получил, благодаря уличным граффити. У его работ - яркий социально-политический подтекст.

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