Ведущая Алла Михеева защитила Ивана Урганта

Алла Михеева отметила, что она "ребенок этой передачи".

"Для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения. Тем более жаль, что мы перестали выходить в наш юбилей. Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается. Но уверена, все будет хорошо", - сказала блондинка.

Она также высказалась в защиту Ивана Урганта: "Не знаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько хейта - он не уезжал никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп. Иван Андреевич в Москве, ходит в "Останкино" на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты".

Напомним, вокруг закрытия программы "Вечерний Ургант" давно ходят слухи. Шоу было снято с эфира Первого канала после начала войны в Украине. Многие СМИ писали, что ведущий покинул Россию и распродает свое имущество. Кроме того, Иван Ургант отметился ярким постом в Telegram, где высмеял требование патриотической общественной организации уволить его с Первого канала.