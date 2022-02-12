Шнурову не нравилась ее грудь, а Авербуху вопросы: "теледурочка" Алла Михеева
7 февраля телеведущей Алле Михеевой исполнилось 33 года. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
7 февраля телеведущей Алле Михеевой исполнилось 33 года. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Портал StarHit.ru указывает, что Алла Михеева называет себя "быстрой лисой". В рамках шоу "Вечерний Ургант" блондинка ведет рубрику "Острый репортаж". Она умеет задавать каверзные вопросы с юмором, чтобы собеседник раскрылся. У звезды сложилось амплуа "теледурочки" - простушки, непосредственной и легкомысленной блондинки. Кто-то считает, что Алла намерено играет, а кто-то уверен, что Михеева действительно такая.
"На самом деле нельзя сказать, что это полностью не я. В нынешнее время, когда амплуа блондинки опошлили неестественными губами, силиконовой грудью и жеманной интонацией, мне бы хотелось вспомнить о классических блондинках, о которых были созданы все анекдоты. Образ дамы недалекого ума, легкий и воздушный. Хотя, мне кажется, я достаточно умная, но так думают не все. Я не обладательница каких-то пышных форм, и родители мне всегда говорили: что естественно, то не безобразно. Так что, если хоть пара девушек не сделает себе большую грудь только потому, что это модно, - я буду считать, что не зря появилась в передаче!" - говорила Михеева.
Про свои интервью Алла говорит, что избегает пошлых шуток. Она старается не подходить за интервью к человеку, который этого не хочет. "Я же себя уважаю", - отмечает она.
Ранее Михеевой приписывали родство с Иваном Ургантом, а после романтические отношения. Но нельзя не сказать, что телеведущий повлиял на карьеру Аллы. В 2011 году Михеева была еще студенткой Санкт-Петербургской академии театрального искусства и ее пригласили вручать премию "Золотой граммофон". Тогда Ургант оценил чувство юмора девушки и позвал в свое шоу.
Еще Алла снялась в комедиях "Одноклассницы" и "Детки напрокат". Принимала участие в программах "Ледниковый период", "Большие гонки" и "Вместе с дельфинами".
Через время она заменила на "Ледниковом периоде" Ирину Слуцкую в качестве ведущей. Правда, сначала Илье Авербуху не понравились вопросы Аллы. Ему хотелось больше остроты.
Михееву приглашали в КВН в качестве жюри. Тогда блондинка подверглась жесткой критике.
Алла выросла в небогато семье. Ей приходилось донашивать за сестрой старые вещи. Кроме этого девочка всегда боролась с сестрой за внимание родителей. Росла как пацанка: короткие волосы, заношенные штаны, странные футболки, небольшая грудь. Мальчиков она особо не привлекала.
После девятого класса Михеева перебралась в Петербург, где поступила в Инженерную школу одежды. В колледже Алла не могла найти друзей. Ее считали выскочкой, подхватившей звездную болезнь, ведь она участвовала и в КВН, и в конкурсах красоты, и в съемках сериала "ОБЖ-2".
В 2008-м Алла поступила в академию театрального искусства, ну а в 2010-м присоединилась к труппе музыкального театра "БУФФ".
Как-то лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время "Острого репортажа" заявил Алле, что не снимет ее в своем клипе, потому что у ведущей слишком маленькая грудь. Однако в 2019 году Михеева сыграла невесту Шнурова в ролике на песню "Кабриолет".
Кроме этого Алла появилась и в нескольких эротических фотосессиях. После съемки для журнала Maxim, Михееву стали называть секс-символом.
Алле регулярно приписывают романы с ее коллегами. Это не только Иван Ургант, но и Максим Маринин, Сергей Светлаков и многие другие. Михеева утверждает, что это все слухи. На вопросы о возлюбленных ведущая всегда отвечает уклончиво. Но ранее она признавалась, что видит себя в большом доме с мужем и детьми.