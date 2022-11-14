Представитель "Объединенного списка" опровергает, что партиям удалось договориться

Кульберг отметил, что до тех пор, пока сферы ответственности не будут разделены между тремя сторонами, должны продолжаться переговоры о распределении должностей комиссий Сейма.

По словам представителя "Объединенного списка", партия в целом не удовлетворена ходом переговоров о формировании правительства.

Между тем Мурниеце и Ашераденс выразили удивление по поводу того, что сказал их коллега, подчеркнув, что на последних коалиционных переговорах был достигнут прогресс о том, что все три партии готовы начать работу над созданием правительственной декларации. Теперь кажется, что стороны не достигли совместного соглашения, поэтому необходимо связаться с переговорщиками "Объединенного списка" и уточнить, какова текущая позиция партии.

По словам Мурниеце, у нее было "осторожно-оптимистическое чувство" относительно возможности достижения компромисса во время последних переговоров. По ее мнению, "сделанный Национальным объединением шаг вперед" позволил продвинуться в направлении соглашения о том, что в Министерстве обороны может быть создана должность вице-министра, которую будет занимать представитель "Объединенного списка"

Кульбергс, со своей стороны, признал, что его партия хотела бы учреждения нескольких министерских должностей и "совместной ответственности" не только в сфере обороны, но и в энергетике и экономике, что может означать введение аналогичных должностей других министерствах.