После встречи премьер-министра Кришьяниса Кариньша и президента Латвии Эгилса Левитса в понедельник, 14 ноября, стало известно, что партнерам по новой коалиции удалось достигнуть договоренности о распределении сфер ответственности в следующем правительстве. Однако спустя несколько часов представитель "Объединенного списка" заявил в программе Латвийского телевидения (LTV) Šodienas jautājums, что такого соглашения достигнуто не было.
Представитель "Объединенного списка" опровергает, что партиям удалось договориться
Андрис Кульбергс от имени всего "Объединенного списка", выразил позицию, что потенциальные партнеры действительно добились прогресса в переговорах, но соглашение не было достигнуто, потому что "Объединенный список" не имеет четкого представления о том, как "Новое Единство" видит приоритеты работы следующего правительства.
Такое заявление вызвало недоумение двух других участников интервью - депутатов Арвилса Ашераденса и Инары Мурниеце, которые отметили, что после последних переговоров с "Объединенным списком" у них возникло убеждение, что соглашение было достигнуто, но теперь почти кажется, что переговоры должны начаться снова.
Кульбергс, избегая прямого разговора о недовольстве распределением обязанностей, заявил, что за выходные партия "успела ознакомиться" с общей ситуацией с бюджетом, которая показывает,
что "денег как никогда мало", и нет ясности, кто будет нести ответственность за предыдущую "вечеринку и разбитые бутылки", в которой "Объединенный список" не участвовал.
У "Объединенного списка" нет ясности в отношении возможных приоритетов бюджета следующего года, поэтому не может продолжать работу над декларацией правительства. В ответ Ашераденс заявил, что определение приоритетов станет следующим шагом в формировании правительства, который партнеры должны будут согласовать вместе.
Кульберг отметил, что до тех пор, пока сферы ответственности не будут разделены между тремя сторонами, должны продолжаться переговоры о распределении должностей комиссий Сейма.
По словам представителя "Объединенного списка", партия в целом не удовлетворена ходом переговоров о формировании правительства.
Между тем Мурниеце и Ашераденс выразили удивление по поводу того, что сказал их коллега, подчеркнув, что на последних коалиционных переговорах был достигнут прогресс о том, что все три партии готовы начать работу над созданием правительственной декларации. Теперь кажется, что стороны не достигли совместного соглашения, поэтому необходимо связаться с переговорщиками "Объединенного списка" и уточнить, какова текущая позиция партии.
По словам Мурниеце, у нее было "осторожно-оптимистическое чувство" относительно возможности достижения компромисса во время последних переговоров. По ее мнению, "сделанный Национальным объединением шаг вперед" позволил продвинуться в направлении соглашения о том, что в Министерстве обороны может быть создана должность вице-министра, которую будет занимать представитель "Объединенного списка"
Кульбергс, со своей стороны, признал, что его партия хотела бы учреждения нескольких министерских должностей и "совместной ответственности" не только в сфере обороны, но и в энергетике и экономике, что может означать введение аналогичных должностей других министерствах.
Как сообщалось ранее, в последние дни достигнут значительный прогресс по направлениям работы новой коалиции и распределению сфер ответственности, сегодня после встречи с лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сообщил президент Эгил Левитс.
В дополнение к решению, уже предложенному Кариньшем, под контролем Министерства обороны будет создана должность вице-министра, которую будет занимать представитель "Объединенного списка" (ОС). Конкретные задачи министра и их объем со временем будут уточнены - скорее всего, они будут связаны с привлечением широкой общественности к военно-гражданской обороне в случае военной угрозы, сказал Кариньш.
Второе соглашение предусматривает, что сфера охраны среды в основном останется в Министерстве регионального развития и цифровых технологий, сказал Кариньш. Департамент климата перейдет в новое Министерство климата и энергетики. Партии еще будут обсуждать, какие департаменты туда перейдут.
Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.
"Объединенный список" получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.
Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.
Видео: Сюжет программы Šodienas jautājums (на латышском языке)
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