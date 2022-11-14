Партии договорились о распределении зон ответственности

Это подтвердил и Кришьянис Кариньш.

В дополнение к решению, уже предложенному Кариньшем, под контролем Министерства обороны будет создана должность вице-министра, которую будет занимать представитель "Объединенного списка" (ОС). Конкретные задачи министра и их объем со временем будут уточнены - скорее всего, они будут связаны с привлечением широкой общественности к военно-гражданской обороне в случае военной угрозы, сказал Кариньш.

Второе соглашение предусматривает, что сфера охраны среды в основном останется в Министерстве регионального развития и цифровых технологий, сказал Кариньш. Департамент климата перейдет в новое Министерство климата и энергетики. Партии еще будут обсуждать, какие департаменты туда перейдут.

Запланированный ранее график переговоров сдвинут на одну неделю. До 18:00 18 ноября Кариньш будет ждать текстов декларации правительства, подготовленных рабочими группами.

С понедельника, 21 ноября, начнется работа над окончательной версией декларации правительства.

Как сообщалось, ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

"Объединенный список" получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.

Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.