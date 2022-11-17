В каком цвете встречать 2023 год

Самый легкий способ порадовать Кролика - это выбрать наряд его цвета - черного.

Второй способ завоевать расположение зверька 2023 года - отдать предпочтение природным оттенкам.

Голубой и синий

Слишком яркие цвета стоит оставить в стороне - важно, чтобы наряд не был кричащим. Кролик не терпит агрессии. Хорошим выбором станет нежно-голубой оттенок.

Песочный

Цвет песка по душе управителю года. Но лучше, чтобы оттенок не повторял тон кожи.

Шоколадный

Еще одно выигрышное решение для новогоднего образа, которое порадует Кролика.

Изумрудный

Зеленый напоминает о траве и лугах, а это естественная среда обитания для Кролика. Но эксперты повторяют: не переборщите с яркостью - салатовый и неоновый не подойдут.

Серебряный и золотой

Кролику нравятся блестящие оттенки. Только не перебарщивайте - наряд, опять же, не должен быть слишком кричащим.

По словам астрологов, другие цвета - такие как красный, розовый и фиолетовый - тоже допустимы. Главное - помнить о том, чтобы не переборщить.

Цвета, которых точно следует избегать: темно-желтый и белый.