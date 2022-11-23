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Фото ⟩ Праздничный дизайн маникюра. Идеи для вдохновения

rus.tvnet.lv
Праздничный дизайн маникюра. Идеи для вдохновения
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Маникюр. Иллюстративное фото
Маникюр. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Anastasiia Pokliatska

Как отмечают модные эксперты, в этом сезоне для маникюра будут актуальны все оттенки желтого, красного, зеленого, розового и фиолетового!

Для тех, кто любит более спокойный вариант, отличным решением будет френч. Правда, не типичный с белыми "кончиками", а более оригинальный. Эти и другие варианты дизайна маникюра смотрите в подборке! 

Маникюр в зимней тематике в модном стиле 2D:

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