Как отмечают модные эксперты, в этом сезоне для маникюра будут актуальны все оттенки желтого, красного, зеленого, розового и фиолетового!
Фото ⟩ Праздничный дизайн маникюра. Идеи для вдохновения
Праздничный дизайн маникюра. Идеи для вдохновения
Для тех, кто любит более спокойный вариант, отличным решением будет френч. Правда, не типичный с белыми "кончиками", а более оригинальный. Эти и другие варианты дизайна маникюра смотрите в подборке!
Маникюр в зимней тематике в модном стиле 2D:
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