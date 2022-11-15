В ассортименте Kārums появились два новых творожных сырка

Первоначально оба сырка будут продаваться только в латвийских сетях магазинов и интернет-магазинах, но вскоре планируется начать их экспорт в Литву и Эстонию, а также в Великобританию, Ирландию и другие ближние и дальние страны Европы.

Новый сырок Kārums с разноцветными желейными конфетами (45 г) похож на домашнее творожное лакомство с кусочками мармелада, только имеет более удобную форму и шоколадную глазурь. В свою очередь, творожный сырок с киви (45 г) - это возвращение уже известного вкуса Kārums, но в новой форме - сырок имеет характерный для киви мягкий зеленоватый оттенок, которого удалось добиться благодаря использованию в рецептуре красителей только натурального происхождения.

"Если бы вороненок на упаковке Kārums мог говорить, он сказал бы, что снова услышал просьбы настойчивых потребителей о возвращении еще одного ностальгического вкуса сырка - киви. В целом в этом году мы вернули в ассортимент Kārums уже три ранее популярных вкуса творожных сырков. И я могу поделиться секретом, что в конце года мы представим еще один йогурт Kārums небывалого ранее вкуса", - говорит Илва Вейдемане, руководитель бренда молочных продуктов Food Union.

Оба новых творожных сырка Kārums уже продаются в интернет-магазине Food Union www.pienaveikals.lv и в сети магазинов Rimi. Вскоре продукты появятся и в других торговых сетях и небольших магазинах по всей Латвии.