Своего ничего не осталось? Что зарубежные владельцы делают с легендарными Kārums и Laima

Для обоих предприятий важно оставлять "латышскость" продукции. Так, в Orkla Latvija над развитием брендов работает местная команда, "ориентируясь непосредственно на местный рынок". В свою очередь, Food Union бережно относится ко всем своим брендам из разных стран: "В Дании у нас старейшая фабрика мороженого с глубокими традициями, в Латвии - первая фабрика мороженого индустриального масштаба, а Норвегия и Румыния - игроки регионального значения, которые когда-то были основаны семьями. Для нас важно поддерживать эту связь с местными сообществами, сохраняя местные фабрики и сотрудников, а также бренды и вкус продуктов", - рассказывает Мезгайле.

Что случилось с производством в Латвии?

После покупки активов в Латвии оба пищевых концерна не только не сокращали производство, но и улучшали старое и строили новое. Ежегодно Orkla Latvija инвестирует в эти процессы минимум 3-5 млн евро, а Food Union - минимум 1-2 млн евро.

Были у компаний и значительно более крупные и заметные вложения - например, в 2018 году концерн Food Union все производство творожных сырков Kārums перенес со старой фабрики Rīgas piensaimneks на недавно построенный завод на территории Rīgas piena kombinats. Таким образом, производство переехало с улицы Валмиерас, 2, на ул. Баускас, 180, в Риге и ул. Ригас, 93, в Валмиере. На новой фабрике только две линии производства сырков обошлись в 5,5 млн евро.