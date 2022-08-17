Во время любого застолья в Латвии найдется дядя или тетя, которые где-то после третьего тоста начнут разговор о политике и экономике: "Да у нас тут ничего своего нет! Laima и Kārums - и тех продали".
Своего ничего не осталось? Что зарубежные владельцы делают с легендарными Kārums и Laima
Возможно, в продаже иностранным владельцам исторических торговых марок Латвии и есть минусы, но, кроме них, точно есть множество плюсов. Материнские компании, встраивающие латвийские предприятия в крупные пищевые концерны, не только не закрывают производство в нашей стране, но строят новую инфраструктуру, создают новые рабочие места, плюс еще несут имя Латвии в мир и придумывают благотворительные программы.
Но если вы хотите "заземлить" знаменитые торговые марки в Латвии - можете инвестировать, например, в компанию Orkla, зарегистрированную на Фондовой бирже Осло (Oslo Stock Exchange), и еще на этом заработать. Такой опции раньше не было.
А если вас вместо биржи в Осло занесет в Таиланд или Гонконг - загляните в местный супермаркет. "Если вы будете в Таиланде или Гонконге, не удивляйтесь, если увидите текст на латышском языке на упаковках мороженого или творога", - говорит Линда Мезгайле, руководитель по коммуникациям Food Union, концерна, который владеет рядом знаменитых латвийских торговых марок молочных продуктов и мороженого, включая Kārums, Pols и Dzintars.
Food Union был основан в Латвии в 2011 году бизнесменом украинского происхождения Андреем Бесхмельницким, который на тот момент работал в России. Он купил и соединил две компании - Rīgas piena kombinats и Valmieras piens.
"В пищевой отрасли Латвии нет другого примера, когда из латвийских компаний вырастает международная группа производителей продуктов питания, чей "операционный центр" в Европе при этом остается в Латвии",
- рассказывает Мезгайле. Главный офис группы Food Union находится в Риге на улице Баускас, 180, и управляет крупнейшим предприятием по переработке молока и производству мороженого с двумя производственными предприятиями на базе купленных и одной компанией по дистрибуции Premia.
Семью годами ранее, в 2004 году, другой инвестор из Норвегии, Orkla ASA, купил компанию по производству продуктов питания и пищевых добавок Spilva. Латвийская "дочка" этой компании теперь владеет огромным списком знаменитых торговых марок, включая Laima, Selga и Staburadze.
Такое усиление с помощью материнской компании позволило выжить известным, но маленьким латвийским брендам.
"Такое слияние позволило брендам продолжить развитие, что было бы проблемой в условиях глобальной конкуренции, если бы они не были частью Orkla Latvija",
- говорит Линета Микша, руководитель по коммуникациям Orkla Latvija.
Многие бренды, которые производит концерн, имеют 100-летнюю историю - и компания этим очень гордится и продолжает их развивать. "Например, Laima, самая старая и самая традиционная марка шоколада в Латвии, является второй старейшей маркой в группе Orkla", - говорит Микша. Старше Laima в группе только эстонский шоколад Kalev - на почтенные 64 года!
Для обоих предприятий важно оставлять "латышскость" продукции. Так, в Orkla Latvija над развитием брендов работает местная команда, "ориентируясь непосредственно на местный рынок". В свою очередь, Food Union бережно относится ко всем своим брендам из разных стран: "В Дании у нас старейшая фабрика мороженого с глубокими традициями, в Латвии - первая фабрика мороженого индустриального масштаба, а Норвегия и Румыния - игроки регионального значения, которые когда-то были основаны семьями. Для нас важно поддерживать эту связь с местными сообществами, сохраняя местные фабрики и сотрудников, а также бренды и вкус продуктов", - рассказывает Мезгайле.
Что случилось с производством в Латвии?
После покупки активов в Латвии оба пищевых концерна не только не сокращали производство, но и улучшали старое и строили новое. Ежегодно Orkla Latvija инвестирует в эти процессы минимум 3-5 млн евро, а Food Union - минимум 1-2 млн евро.
Были у компаний и значительно более крупные и заметные вложения - например, в 2018 году концерн Food Union все производство творожных сырков Kārums перенес со старой фабрики Rīgas piensaimneks на недавно построенный завод на территории Rīgas piena kombinats. Таким образом, производство переехало с улицы Валмиерас, 2, на ул. Баускас, 180, в Риге и ул. Ригас, 93, в Валмиере. На новой фабрике только две линии производства сырков обошлись в 5,5 млн евро.
А в 2021-м в целом компания вложила в производство Центра развития и инноваций молочных продуктов в Rīgas piena kombināts 14,6 млн евро. На эти деньги, кроме творожного цеха, установили линию для питьевого йогурта в ПЭТ-бутылках, закупили 14 новых и экологически чистых грузовиков для доставки мороженого и молочных продуктов.
В свою очередь, Orkla Latvija в 2021 году открыла новое производство шоколада Laima в городе Адажи. В этот завод, а также в другие улучшения компания инвестировала более 20 млн евро.
"Латвийская пищевая промышленность пережила строительство уже двух совершенно новых производственных предприятий, что с точки зрения важности и объема инвестиций является беспрецедентным событием во времена после восстановления независимости Латвии", - говорит Микша из Orkla Latvija.
Orkla в Латвии является крупнейшим работодателем в пищевой промышленности, где трудится порядка 1200 человек. Для сравнения: в 1993 году только на предприятии Spilva, которое почти на десяток лет позже купили норвежцы, работало 37 сотрудников.
Галерея: Открытие нового производства Laima в Адажи
Кроме того, Orkla Latvija, например, в 2019 году входила в топ-100 налогоплательщиков страны, а в прошлом - 2021 году - она заплатила налогов на 20,2 млн евро. Примерно та же сумма - 20,3 млн евро - была в 2021 году потрачена из госбюджета на обслуживание домов и придомовых территорий.
Food Union - тоже крупный работодатель. На предприятиях Rīgas piena kombinats, Valmieras piens и Premia работают 1140 человек, из которых 92,5% - жители Латвии.
В Латвии же у них имеются и пропорционально самые большие производственные мощности, на которых делают молочку и мороженое под норвежскими, датскими, румынскими, эстонскими и литовскими брендами.
Что еще изменилось с приходом новых владельцев?
Расширились рынки сбыта. Food Union экспортирует продукты в более чем 25 стран. Самые крупные рынки, помимо балтийских соседей, - Украина, Азербайджан, Норвегия, Дания, Великобритания, Тайвань, Румыния и Польша.
Во всех странах экспорта любят латвийские сырки Kārums. В прошлом году к этому списку еще присоединились, к примеру, Норвегия и Казахстан.
В свою очередь, Orkla Latvija поставляет продукцию в 19 стран мира, включая Германию, Израиль, Великобританию, Ирландию, США, Словакию, Канаду, Грецию, Италию, Норвегию, Нидерланды, Испанию, Молдову, Данию, Монголию, Чехию и Кипр.
Кроме того, компании постоянно придумывают какие-то новшества. "Например, только в прошлом году Orkla Latvija создала 169 новых продуктов", - рассказывает Микша.
Каждая линейка - это не просто производство, но и огромные инвестиции в "раскрутку" бренда, десятки тысяч евро за раз.
"Такой уровень инвестиций и скорость разработки новых продуктов были бы невозможны без поддержки и стратегии группы - укрепления местных брендов",
- говорит Микша.
По-новому обе компании работают и с поставщиками. Например, Food Union делает закупки напрямую у фермерских хозяйств, заключая долгосрочные контракты. Компания стала крупнейшим покупателем и переработчиком сырого молока [основное сырье компании] в Латвии - около 200 тонн в день.
Обе компании также меняют рецептуру, постепенно избавляясь от трансжиров, представляющих опасность для сердца и сосудов. "Рецепты всего продуктового портфеля были пересмотрены и улучшены: компания отказалась от синтетических добавок и трансжиров", - рассказывает представитель Food Union.
Представитель Orkla Latvija также отмечает, что в майонезе Spilva стали использовать яйца кур, содержащихся в свободных условиях, в прошлом году томатные соусы Spilva начали производить из томатов, сертифицированных по международной системе качества Global G.A.P., а в печенье Selga перестали добавлять пальмовое масло.
Благотворительность и социальная деятельность
Помимо основной деятельности, оба предприятия развивают инициативы некоммерческого плана.
Orkla Latvija воплощает в жизнь различные мечты детей из семей с невысоким доходом. За 10 лет в общем и за 8 в частности, будучи в группе, было исполнено более 10 700 детских желаний о рождественском чуде.
Food Union три года подряд, с 2017 по 2019 год, организовывала Вселатвийский фестиваль мороженого. Во время пандемии его не проводили, а в этом году компания решила, что важнее поддержать украинцев материально и продуктами - как на пострадавших от войны территориях, так и здесь, в Латвии.
Например, в июне этого года появилось благотворительное мороженое в цветах украинского флага: вся прибыль от его продажи будет направлена на поддержку украинских детей.
Food Union также является учредителем и главным спонсором благотворительной организации Dr. Klauns - "Доктор Клоун".
С 2012 года ее представители - 35 профессиональных медицинских клоунов - ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие стационары Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.
"Это наша главная инициатива социальной ответственности и то, как мы искренне стараемся помочь латвийским детям и их семьям", - отмечает Мезгайле.
В этом году программа отметила свое 10-летие.
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