Блюдо, которое идеально подойдет к праздничному столу.
Запеченная свекла с кремом из хрена и маскарпоне
Запеченная свекла с кремом из хрена и маскарпоне
Ингредиенты:
- 1 кг очищенной свеклы
- 4 дольки чеснока
- пучок тимьяна или 3 ч.ложки сушеного тимьяна
- соль, черный перец по вкусу
- оливковое масло
- сок ½ лимона
Крем из хрена:
- 250 г сыра маскарпоне
- 150 г греческого йогурта
- 2-6 ст.л. хрена
- соль, черный перец
- 1 ч.л. цедры лимона
Приготовление:
- Нарежьте свеклу на крупные кусочки.
- В большую миску налейте оливковое масло, выдавите чеснок через пресс, добавьте лимонный сок, соль, перец и листики тимьяна.
- Перемешай и высыпь в миску свеклу.
- Перемешайте массу так, чтобы свекла была равномерно покрыта маслом со специями.
- Выложите свеклу на противень и запекайте около 45 минут - 1 час при температуре 180 градусов (пока свекла не станет мягкой).
- Приготовьте крем - взбейте крем-сыр с греческим йогуртом, хреном, цедрой лимона, солью и перцем.
- Наслаждайтесь теплой свеклой с кремом из хрена.
*Рецепт подготовлен сетью продуктовых магазинов ELVI совместно с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне.
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