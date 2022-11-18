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Запеченная свекла с кремом из хрена и маскарпоне

rus.tvnet.lv
Запеченная свекла с кремом из хрена и маскарпоне
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Фото: Пресс-фото / Виктория Кожемякина

Блюдо, которое идеально подойдет к праздничному столу. 

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной свеклы
  • 4 дольки чеснока
  • пучок тимьяна или 3 ч.ложки сушеного тимьяна
  • соль, черный перец по вкусу
  • оливковое масло
  • сок ½ лимона

Крем из хрена:

  • 250 г сыра маскарпоне
  • 150 г греческого йогурта
  • 2-6 ст.л. хрена
  • соль, черный перец
  • 1 ч.л. цедры лимона

Приготовление:

  • Нарежьте свеклу на крупные кусочки.
  • В большую миску налейте оливковое масло, выдавите чеснок через пресс, добавьте лимонный сок, соль, перец и листики тимьяна.
  • Перемешай и высыпь в миску свеклу.
  • Перемешайте массу так, чтобы свекла была равномерно покрыта маслом со специями.
  • Выложите свеклу на противень и запекайте около 45 минут - 1 час при температуре 180 градусов (пока свекла не станет мягкой).
  • Приготовьте крем - взбейте крем-сыр с греческим йогуртом, хреном, цедрой лимона, солью и перцем.
  • Наслаждайтесь теплой свеклой с кремом из хрена.

*Рецепт подготовлен сетью продуктовых магазинов ELVI совместно с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне.  

Фото: Пресс-фото / Виктория Кожемякина

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