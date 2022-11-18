На ЧМ-2022 в Катаре сыграет футболист латышского происхождения

29-летний Йедлин воспитывался родителями своей матери, отца никогда не видел, на половину, по его словам, латышского происхождения. Защитник "Интер Майами" является единственным в составе сборной США на ЧМ-2022, кто принимал участие в предыдущем мировом первенстве.

Футболист ранее заявлял, что на 25% идентифицирует себя как темнокожего, на 25% как американца и на 50% - латвийского происхождения. Йедлин никогда не видел своего отца и только около 10 лет назад стал поддерживать регулярные контакты с матерью: его воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии.

Ранее RUS TVNET писал о вратаре сборной США Мэтте Тёрнере, который в 2020 году обрёл вторую родину, получив паспорт гражданина Литвы.

Сборная США сыграет в группе "В" против Уэльса (21 ноября), Англии (25 ноября) и Ирана (29 ноября).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.