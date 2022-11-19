Олег Знарок приглашал в клуб "Ак Барс" (Казань) главного тренера сборной Латвии Харийса Витолиньша, с которым он работал много лет. Однако Витолиньш не согласился, сообщил судья международной категории Юрий Карандин.
Знарок звал Витолиньша в Казань, но для него была важнее политика
"Ак Барс" под руководством Олега Знарка занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В последних 17 играх казанцам удалось победить лишь в четырёх.
Знарок стал главным тренером "Ак Барса" перед этим сезоном. Ранее он много лет работал в паре с Витолиньшем, который отказался ехать в Россию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Если бы Витолиньш уехал работать в Россию, двери сборной Латвии были бы для него закрыты навсегда.
Юрий Карандин считает, что самой большой проблемой Знарка является отсутствие рядом с ним Витолиньша.
"В чём главная проблема Знарка? Назвал бы её так - Харийс Витолиньш. Олег за полтора десятилетия привык к тому, что его латышский друг - рядом с ним. Знарок брал его во все свои команды, обеспечивал фронт работы и самые лучшие условия. И в ХК "МВД", и особенно в "Динамо" и со СКА у этого тренерского дуэта были все возможности - и кадровые, и финансовые, и любые другие.
Витолиньш также был помощником Знарка в сборной России, с которой он добился больших успехов.
По информации из российских СМИ, руководство казанского клуба дало Олегу Знарку на исправление текущей ситуации три матча, по итогам которых может быть принято решение об отставке тренера.
"Есть ли шанс, что Витолиньш приедет в Россию? Посмотрите, как хорошо в этом сезоне работает главный тренер "Адмирала" Леонид Тамбиев. Значит, всё решает не политика, а человеческий фактор", - говорит Карандин.
"Адмирал", за который играет бывший нападающий сборной Латвии Николай Елисеев, занимает четвёртое место в Восточной конференции.
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