Знарок звал Витолиньша в Казань, но для него была важнее политика

"Ак Барс" под руководством Олега Знарка занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В последних 17 играх казанцам удалось победить лишь в четырёх.

Знарок стал главным тренером "Ак Барса" перед этим сезоном. Ранее он много лет работал в паре с Витолиньшем, который отказался ехать в Россию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Если бы Витолиньш уехал работать в Россию, двери сборной Латвии были бы для него закрыты навсегда.

Юрий Карандин считает, что самой большой проблемой Знарка является отсутствие рядом с ним Витолиньша.

"В чём главная проблема Знарка? Назвал бы её так - Харийс Витолиньш. Олег за полтора десятилетия привык к тому, что его латышский друг - рядом с ним. Знарок брал его во все свои команды, обеспечивал фронт работы и самые лучшие условия. И в ХК "МВД", и особенно в "Динамо" и со СКА у этого тренерского дуэта были все возможности - и кадровые, и финансовые, и любые другие.