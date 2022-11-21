Гарет Бейл спас Уэльс от поражения в матче против США

Матч проходил в Аль-Райане на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче на 36-й минуте открыл Тимоти Веа, который является сыном бывшего футболиста и нынешнего президента Либерии Джорджа Веа. 22-летний нападающий получил проникающую передачу низом от Кристиана Пулишича и из-за пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев.

Сборной Уэльса удалось уйти от поражения на 81-й минуте, когда за нарушение правил на Гарете Бейле в ворота США был назначен 11-метровый. К точке подошёл сам Бейл, который левой ногой послал мяч в правый от себя угол. Голкипер американцев Мэтт Тернер угадал направление, но не дотянулся.

Напомним, в первом матче группы "В" сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу. Во втором туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс в тот же день встретится с Ираном.

22 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Аргентина - Саудовская Аравия

15:00, Дания - Тунис

18:00, Мексика - Польша

21:00, Франция - Австралия

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