Этой осенью состоялся чемпионат мира по волейболу среди женщин, в котором победу одержала сборная Сербии. Одной из главных звёзд турнира стала Йована Стеванович.
Йована Стеванович - звезда сборной Сербии по волейболу
Волейбол не пользуется такой популярностью, как футбол или хоккей, но и в этом виде спорта есть свои звёзды. Без сомнений, к таковым можно отнести центральную блокирующую сборной Сербии Йовану Стеванович, которая привела свою команду ко второму подряд чемпионству мира.
Йована родилась в семье югославского футболиста Горана Стевановича, но не пошла по стопам отца. В 16-летнем возрасте она была принята в одну из сильнейших волейбольных команд Сербии - "Црвену Звезду", за которую выступала до 2013 года, став в её составе 4-кратной чемпионкой Сербии, 4-кратной обладательницей Кубка Сербии, а также серебряным призёром Кубка Европейской конфедерации волейбола.
В 2013-м волейболистка переехала в Италию и на протяжении 5 сезонов играла за команду "Поми" (Казальмаджоре), выиграв с ней чемпионат Италии (2015), Лигу чемпионов ЕКВ (2016) и серебряные медали клубного чемпионата мира (2016).
После этого Йована поиграла за итальянские "Савино Дель Бене" и "Унет-Ямамай", а в 2022 году перешла в "Веро Воллей" из города Монца.
Карьера в сборной у Йованы не менее впечатляющая - в 2009-2010 годах она трижды становилась серебряным призёром чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных Сербии.
В 2015 году Стеванович на постоянной основе вошла в состав главной команды страны. С этого времени она 7 раз становилась победителем и призёром официальных международных турниров, в том числе серебряной медалисткой Олимпиады-2016, чемпионкой Европы 2017 года и чемпионкой мира 2018-го. Чемпионат мира 2022 года принёс волейболистке второе золото мировых первенств.
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