Йована Стеванович - звезда сборной Сербии по волейболу

Волейбол не пользуется такой популярностью, как футбол или хоккей, но и в этом виде спорта есть свои звёзды. Без сомнений, к таковым можно отнести центральную блокирующую сборной Сербии Йовану Стеванович, которая привела свою команду ко второму подряд чемпионству мира.

Йована родилась в семье югославского футболиста Горана Стевановича, но не пошла по стопам отца. В 16-летнем возрасте она была принята в одну из сильнейших волейбольных команд Сербии - "Црвену Звезду", за которую выступала до 2013 года, став в её составе 4-кратной чемпионкой Сербии, 4-кратной обладательницей Кубка Сербии, а также серебряным призёром Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В 2013-м волейболистка переехала в Италию и на протяжении 5 сезонов играла за команду "Поми" (Казальмаджоре), выиграв с ней чемпионат Италии (2015), Лигу чемпионов ЕКВ (2016) и серебряные медали клубного чемпионата мира (2016).